सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों को दी बड़ी सौगात, एक साथ 75 हाईटेक फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना - CM YOGI GAVE GIFT TO ALL UP

75 जिलों के लिए तकनीक युक्त फोरेंसिक वैन को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, अपराधियों को जल्द सजा दिलाने में मिलेगी मदद

फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाते सीएम योगी (photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 11:36 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपी के सभी 75 जिलों को सौगात देते हुए एक साथ 75 फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. सीएम योगी उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रदेश की जनता को ये गिफ्ट दिया है. यह शिखर सम्मेलन 18 से 20 अगस्त तक चलेगा. सीएम योगी ने संस्थान में बने ड्रोन लैब और डीएनए लैब का भी उद्घाटन किया. सम्मेलन में देश विदेश के महत्वपूर्ण शैक्षणिक सस्थानों से आने वाले विषय विशेषज्ञ द्वारा फोरेंसिक, साइबर कानून संबंधित विषयों पर तीन दिन चर्चा होगी.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में इस इंस्टीट्यूट को बनाने की हमारी मंशा रही है की ज्ञान के लिए चारों ओर से रास्ते खोले रहिए. यदि रास्ते बाधित होगी। नए संघर्ष को जन्म देगा. जिन तीन महत्वपूर्ण विषय पर ये सेमिनार आयोजित हो रहा है. आज फोरेंसिक साइंस की आवश्यकता क्यों है. साइबर अपराध, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर से जुड़ी जो चुनौतिया है उसे दूर करने पर हम चिंतन और चर्चा करेंगे.

सीएम योगी ने कहा कि डीजीपी ने खुद कहा कि 2017 से पहले महज चार फोरेंसिक लैब थी. जब तक सैंपल कलेक्ट होकर लैब जाते थे वो खराब हो जाते थे और अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती थी. 75 जिलों के लिए 75 फोरेंसिक वैन हम आज दे रहे हैं. जो हर एक जनपद में रहेगी. 75 जनपद में साइबर थानों की स्थापना की है. हर थाने में साइबर एक्सपर्ट दिए हैं. अब ये प्रयास है कि जल्द साइबर मुख्यालय बनाया जाए.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कई चीजों का उद्घाटन किया है. वर्ल्ड क्लास डीएनए लैब बनी है इसकी शुरुआत की गई है. एआई रोबोटिक ड्रोन लैब की शुरुआत की है. पूर्व पीएम अटल जी जिनका कार्यक्षेत्र लखनऊ था उनके नाम पर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है. बेहतर टेक्नोलाजी न होती तो कुंभ में इ्सका इस्तेमाल नहीं हो पाता. पहले अपराधी अपराध कर लेता था तो उसे खोजने में समस्याएं आती थी. लेकिन अब 24 से 48 घंटे में उसे पुलिस खोज लेती है. वो समय गया जब पुलिस भागती थी और माफिया उसे दौड़ाता था. अब वो समय आ गया जब अपराधियो माफियाओं के मन में पुलिस का भय है.

सीएम ने अपने संबोधन में आके कहा कि, यूपी का यह जो इंस्टीट्यूट है इसकी लैंड पुलिस विभाग के नाम थी जिसे एक माफिया ने कब्जा कर लिया था. जिसे उस वक्त के डीजीपी ने बताया कि इस जमीन को माफिया जो सत्ता करीबी रहा है उसने कब्जा कर लिया है. मेरे कहने पर यह मामला सामने आया कोर्ट गया लेकिन उससे पहले ही खुद माफिया ने सरेंडर कर दिया इस जमीन को। यूपी पुलिस और उसकी सभी इकाइयों को निरंतर यहा ट्रेनिंग लेकर तैयार करना होगा.

ये भी पढ़े: पीजीआई लखनऊ में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, एसबीआई फाउंडेशन ने दिया 10 करोड़ रुपये का सहयोग

LUCKNOW NEWS

