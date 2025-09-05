ETV Bharat / state

यूपी के सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलैस इलाज की सुविधा, शिक्षक दिवस पर सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा, कहा- शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ेगा - CM YOGI BIG GIFT ON TEACHERS DAY

कैशलैस इलाज की सुविधा प्राथमिक उच्च प्राथमिक, वित्त पोषित विद्यालयों के साथ साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी मिलेगा

शिक्षक दिवस पर सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा (Photo Credit; ETV Bharat)
September 5, 2025

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर राज्य के सभी शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया. राजधानी लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने घोषणा की कि अब सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना का लाभ शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को भी मिलेगा. प्रदेश के 9 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा किया कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है.

खबर अपडेट हो रही है...

