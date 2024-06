ETV Bharat / state

सीएम योगी ने कुवैत में जान गंवाने वालों के परिजनों को दी 5-5 लाख की मदद, आतंकी हमले में घायलों को 1 लाख रुपये की सहायता - Yogi help to victims of Kuwait fire

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 17 hours ago

सीएम योगी ने कुवैत में जान गंवाने वालों के परिजनों को दी 5-5 लाख की मदद. ( photo credit etv bharat )

सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं. (video credit etv bharat) गोरखपुर: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुवैत अग्निकांड में जान गवाने वाले गोरखपुर के दो कामगारों के परिजनों और जम्मू के शिवखोड़ी में आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं से रविवार को मुलाकात की. सीएम ने उनकी पीड़ा सुनी और आर्थिक सहायता देकर आश्वस्त किया. पांच दिन पहले कुवैत में एक बहुमंजिला भवन में आग लगने से करीब चार दर्जन लोगों की मौत हो गई थी. इनमें गोरखपुर के सदर तहसील क्षेत्र के जटेपुर उत्तरी निवासी अंगद गुप्ता और कैम्पियरगंज तहसील क्षेत्र के भम्मौर निवासी जयराम गुप्ता भी शामिल थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेश मंत्रालय और कुवैत में भारतीय दूतावास से संपर्क कर उनके शव को सम्मानपूर्वक उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई. शनिवार को दोनों मृतकों के शव घर लाए गए और अंतिम संस्कार किया गया. रविवार सुबह मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की. मुख्यमंत्री ने अंगद गुप्ता की पत्नी रीता देवी और जयराम गुप्ता की पत्नी सुनीता को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया. गोरखपुर में जनता दर्शन में आए बच्चों को सीएम योगी ने चाकलेट दी. (photo credit etv bharat) सीएम योगी ने जम्मू के शिवखोड़ी में पिछले दिनों आतंकी हमले में घायल गोरखपुर के पुर्दिलपुरनिवासी राजेश, रिकसोना, भैरोपुर निवासी गायत्री और सोनी को भी एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक दिया. रिकसोना की आर्थिक सहायता का चेक उनके पति राजेश ने प्राप्त किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी घायलों के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली और कहा कि सरकार इलाज में कोई कमी नहीं आने देगी. ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह और पुर्दिलपु वार्ड के पार्षद मनु जायसवाल भी पीड़ितों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात में शामिल रहे. वहीं लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के बंद रहे जनता दरबार की भी शुरुआत रविवार से हो गई. इस दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर में आए हुए फरियादियों से मुख्यमंत्री ने एक-एक कर मुलाकात की. उनके आवेदन पत्रों को देखा पढ़ा और उसके निदान के लिए उन्हें आश्वस्त किया. जनता दर्शन में आए हुए छोटे बच्चों के प्रति भी योगी का दुलार प्यार दिखा.उन्होंने चॉकलेट बांटी. गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 350 लोगों की समस्याएं सुनीं और समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए. मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और बड़े इत्मीनान से उनकी बात सुनने के बाद उनके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित किया. मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि सबकी पीड़ा दूर की जाएगी. जनता दर्शन में पहुंची एक महिला ने मुख्यमंत्री से इलाज में मदद की गुहार लगाई. इस पर सीएम योगी ने उससे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा. महिला ने बताया कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है. मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में जो भी खर्च आना है, अस्पताल से इस्टीमेट बनाकर शासन को उपलब्ध कराया जाए. महिला का आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी निर्देश दिया. योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह मंदिर की गोशाला में गोसेवा भी की. उन्होंने गोवंश का हाल जाना और उन्हें अपने हाथों से गुड़-रोटी खिलाई. गोशाला का भ्रमण कर सीएम योगी ने गोवंश को उनके विभिन्न नामों से पुकारा. सीएम योगी की आवाज सुनते ही गोवंश उनके पास आ गए. सीएम योगी ने उन्हें दुलारकर अपने हाथों से गुड़-रोटी खिलाई. यह भी पढ़ें :सीएम योगी ने बाघ की आंखों में आखें डालकर कहा- बाड़े में जा... भालू को खिलाई आइसक्रीम - CM YOGI IN GORAKHPUR ZOO