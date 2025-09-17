CM योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा तोहफा, बढ़ेगी सैलरी और मिलेगा स्मार्टफोन
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' एवं '8वें राष्ट्रीय पोषण माह' के शुभारंभ पर सीएम ने घोषणा की, पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 5:17 PM IST
लखनऊ : प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरण के साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी. इस अभियान के तहत यूपी में 75 जिलों में व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत भी हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यह बातें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' एवं '8वें राष्ट्रीय पोषण माह' के शुभारंभ अवसर पर केजीएमयू में आयोजित कार्यक्रम में कही.
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, 2025) का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि माताओं-बहनों और बेटियों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है. सभी सुविधाएं निशुल्क हैं, इसलिए स्वास्थ्य शिविरों में जांच जरूर कराएं. उन्होंने देश को विकसित बनाने के चार स्तंभ नारी, युवा शक्ति, किसान और गरीब को रेखांकित किया. जिसमें नारी शक्ति को राष्ट्र प्रगति का मुख्य आधार बताया. विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर पीएम ने इस अभियान को स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की नींव के रूप में पेश किया, जो उनके विजन विकसित भारत का हिस्सा है.
बच्चों को अन्नप्राशन कराया: केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपई कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बच्चों को तिलक लगाकर अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई के साथ पोषाहार वितरित किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज पूरा देश पीएम मोदी के 75 वें जन्मदिन पर उनके साथ जुड़ रहा है. उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई. पीएम का संदेश हमें प्रेरित करता है और हम इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों की सेवाओं का सम्मान उनके मानदेय बढ़ाकर और स्मार्ट फोन देकर किया जाएगा. उनकी ट्रेनिंग और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बनें.
हर जिले में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर, फ्री में होगी जांचः सीएम योगी ने प्रदेश के 75 जनपदों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की. जहां रक्त, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया और टीबी की निशुल्क जांच होगी. यह अभियान गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और जागरूकता पर केंद्रित है. 507 रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा. सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की सराहना की और बताया कि यह 15 दिन का पखवाड़ा न केवल जांच, बल्कि निशुल्क उपचार का माध्यम बनेगा. चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य मंदिरों, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा गया है.
1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनायाः सीएम योगी ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, कन्या सुमंगला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम उठाए गए हैं, जिनका स्वागत नया भारत कर रहा है. पिछले आठ वर्षों में यूपी सरकार ने बेटी की निशुल्क शिक्षा और कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपये का पैकेज दिया, जबकि सामूहिक विवाह योजना में हर बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता दी गई. सीएम योगी ने कहा कि 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों और 10 लाख महिला स्वयं-सहायता समूहों के साथ 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है. उन्होंने कहा कि THR प्लांट्स से 60,000 बहनें 8,000 रुपये मासिक कमा रही हैं, और नेफेड के सहयोग से यह आय बढ़ेगी.
नीयत और नीति स्पष्ट हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगतीः सीएम योगी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में 41 नए मेडिकल कॉलेज बने, जिसमें अमेठी का हालिया उद्घाटन शामिल है, जो 70 साल में पहली बार हुआ. शिशु मृत्यु दर 45 से 37 और मातृ मृत्यु दर 141 पर आई. ये आंकड़े हैं, जो दिखाते हैं कि हमारी दिशा सही है. उन्होंने कहा कि जब नीयत साफ़ हो, नीति स्पष्ट हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है. अगर हम 2015-16 की तुलना में 2019-21 के आंकड़े देखते हैं, अभी तक के आंकड़े और भी अच्छे आए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे कि एनीमिया के स्तर पर 5.1% का सुधार हुआ है, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार हुआ है, अल्पवचन में 7.4% का सुधार हुआ है और सूखापन में 0.6% का सुधार इसमें हुआ है.
आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा भवनः मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, एनीमिया के स्तर पर सुधार, स्टंटिंग के स्तर में सुधार, अल्पवजन में सुधार करने की व्यवस्था, सूखापन से मुक्ति की व्यवस्था जैसे आने वाले परिणाम इस दिशा में हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं. सीएम योगी ने कहा कि इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जो 40 साल में 50,000 बच्चों की जान ले चुकी थी. मलेरिया, डेंगू, कालाजार और ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन की दिशा में काम जारी है. सीएम ने 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण मिशन और ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन अभियान शुरू किया. उन्होंने 224 बार रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों और निक्षय मित्रों को सम्मानित किया. सीएम योगी ने कहा कि 15 दिन का यह अभियान विजयादशमी तक चलेगा इसमें यूपी अग्रणी राज्य बनेगा. स्कूल मर्जर से आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन देकर पोषण मिशन को मजबूत करेंगे.
