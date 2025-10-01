ETV Bharat / state

सीएम योगी ने नवरात्र 2025 की नवमी पर गोरखपुर में कन्याओं का किया पूजन, पखारे पांव

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन. ( Photo Credit; Gorakhnath Temple Media Cell )

Published : October 1, 2025

गोरखपुर: मातृ शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान गोरक्षपीठ की परंपरा है. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मातृ शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करते हुए बुधवार को शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप कन्या पूजन किया. गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर ने नौ दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया. (Photo Credit; Gorakhnath Temple Media Cell) मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के अन्न क्षेत्र के प्रथम तल स्थित भोजन कक्ष में पीतल की परात में जल से नौ बालिकाओं के बारी-बारी पांव धोए. दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के बीच उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत आदि का तिलक लगाया. पुष्प और दुर्वा से उनका अभिषेक किया. माला पहनाकर, चुनरी ओढ़ाकर, उपहार एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने एक छह माह की बच्ची के भी पांव पखारे और आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री ने हनुमानजी के वेश में आए एक बालक को भी तिलक लगाया, माला पहनाकर अंगवस्त्र ओढ़ाया.