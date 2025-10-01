सीएम योगी ने नवरात्र 2025 की नवमी पर गोरखपुर में कन्याओं का किया पूजन, पखारे पांव
शारदीय नवरात्र की महानवमी पर कन्या पूजन अनुष्ठान में अपने हाथों से मुख्यमंत्री ने भोजन परोसा, दक्षिणा व उपहार देकर कन्याओं से लिया आशीर्वाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 2:26 PM IST
गोरखपुर: मातृ शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान गोरक्षपीठ की परंपरा है. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मातृ शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करते हुए बुधवार को शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप कन्या पूजन किया.
गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर ने नौ दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया.
मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के अन्न क्षेत्र के प्रथम तल स्थित भोजन कक्ष में पीतल की परात में जल से नौ बालिकाओं के बारी-बारी पांव धोए. दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के बीच उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत आदि का तिलक लगाया.
पुष्प और दुर्वा से उनका अभिषेक किया. माला पहनाकर, चुनरी ओढ़ाकर, उपहार एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने एक छह माह की बच्ची के भी पांव पखारे और आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री ने हनुमानजी के वेश में आए एक बालक को भी तिलक लगाया, माला पहनाकर अंगवस्त्र ओढ़ाया.
पूजन के बाद कन्याओं और बटुकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा. नौ कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों का भी मुख्यमंत्री ने पूजन कर आरती उतारी. सभी को श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दी.
यह प्यार-दुलार पाने के लिए नन्हीं बालिकाओं व बटुकों की आतुरता देखते ही बन रही थी. सत्कार और स्नेह के भाव से मुख्यमंत्री ने एक-एक कर नौ कन्याओं व बटुक भैरव के पांव पखारे और पूजन किया. इस दौरान सीएम योगी के हाथों दक्षिणा मिलने से ये बालिकाएं काफी प्रफुल्लित दिखीं.
पूजन के बाद कन्याओं व बटुकों को स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसते समय सीएम निरंतर संवाद भी करते रहे. यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक-बालिका की थाली में प्रसाद की कोई कमी न रहे. इसे लेकर वह मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे.
कन्या पूजन के दौरान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, काशी से आए जगद्गुरु स्वामी संतोषाचार्य सतुआ बाबा आदि मौजूद रहे. सीएम योगी ने कन्या पूजन से पूर्व प्रातःकाल के पूजन सत्र में मंदिर के शक्तिपीठ में मां सिद्धिदात्री की विधि-विधान से आराधना की.
