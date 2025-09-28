'विकास रोका, हिंसा फैलाई तो चुकानी होगी कीमत'; सीएम योगी ने उपद्रवियों को बलरामपुर के खुले मंच से दी चेतावनी
बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में देवी आराधना की. इसके बाद 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 12:10 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 1:26 PM IST
बलरामपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी रविवार को बलरामपुर पहुंचे. यहां के घूघुलपुर में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने खुले मंच से उपद्रवियों-दंगाइयों को चेतावनी दी. कहा कि गजवा ए हिंद के नाम पर हिंसा करने वाले नर्क जाने का रास्ता खोज लें. अगर कोई उपद्रव करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी का उदाहरण दिया: सीएम योगी ने बरेली में हुई हिंसा का उदाहरण भी दिया. कहा कि अगर बवाल करेंगे तो बरेली जैसा हाल होगा. बता दें कि बरेली में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर-बैनर लेकर हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे. पुलिस पर पथराव किया था. इस मामले में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 8 को गिरफ्तार किया गया था.
#WATCH | बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, " एक तरफ विकास अनवरत गति से हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो विकास में बाधा डाल रहे हैं। वे कहीं न कहीं विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे त्योहारों के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं,… pic.twitter.com/nmSN7tCnaO— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
यूपी में कोई अपराधी बच नहीं पाएगा: सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों को प्रदेश का विकास पसंद नहीं आता. ये लोग अराजकता को अपना हक समझते हैं. पिछली सपा सरकार के समय दंगाइयों को छूट मिलती थी. लेकिन अब हमारी सरकार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा. हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं.
धर्म परिवर्तन के मास्टमाइंड छांगुर बाबा को भी मिलेगी कड़ी सजा: सीएम बोले, जिन्होंने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की, उनका हाल खराब होगा. जो ड्रोन उड़ाकर या चोरी-छिपे कोई डर फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि छांगुर जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी.
#WATCH | बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, " कुछ लोग भारत में रहते हैं, लेकिन गजवा-ए-हिंद का नारा देकर भारत के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवा-ए-हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा, भारत की धरती महापुरुषों की भूमि है, यह देश के लिए अपने… pic.twitter.com/F3E8hkPglY— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
जो हिंसा फैलाएगा, वो नर्क में जाएगा: सीएम योगी ने कहा कि जब पूरा प्रदेश खुशी मनाना चाहता है, तब कुछ लोग उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा. जो लोग हिंसा फैलाएंगे, उनका रास्ता सीधे नर्क की तरफ जाएगा. लाठियों के भूत बातों से नहीं मानते. कुछ लोग विकास में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाएगा. जो भी विकास योजनाओं को रोकने की कोशिश करेगा, वह अपने ही विनाश का कारण बनेगा.
छोटे-छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में I Love Muhammad का पोस्टर...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025
...इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर… pic.twitter.com/rhCBIxoh71
I Love Muhammad पर भी बोले सीएम योगी: सीएम योगी ने कहा, छोटे-छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में I Love Muhammad का पोस्टर...इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हैं.
सीएम योगी ने बलरामपुर को दिया तोहफा: सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है. बलरामपुर को 825 करोड़ रुपये का बड़ा उपहार मिला है, जिससे यहां का विकास और भी तेजी से होगा. मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के बनने पर उन्होंने लोगों को बधाई दी और बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज भी जल्द शुरू होगा.
124 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में देवी आराधना की. इसके बाद श्रावस्ती सीमा से सटे घूघुलपुर में 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, सेतु, परिवहन समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं. राजकीय पालीटेक्निक का लोकार्पण भी किया.
सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा, स्कूली बच्चों को चॉकलेट देकर दुलारा: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंदिर में आदिशक्तिपीठ मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की. मुख्यमंत्री ने गोशाला में जाकर गायों को गुड़ और चारा खिलाया. साथ ही स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की. उन्हें चॉकलेट देकर दुलार भी किया.
