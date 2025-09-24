बीमार कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर से मेदांता मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ
राजभर को रविवार की शाम अचानक चक्कर आया था और उन्हें कमजोरी सी महसूस होने लगी थी. इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 3:59 PM IST
लखनऊ: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके चलते उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल पहुंचे और ओम प्रकाश राजभर का हाल-चाल जाना. डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में पूछा और जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की.
बीते रविवार की शाम अचानक ओपी राजभर को चक्कर आया था और उन्हें कमजोरी सी महसूस होने लगी थी. इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इसकी जानकारी मिली. वह ओपी राजभर को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जहां पर उन्हें प्राथमिक इलाज दिया गया.
कुछ घंटे के बाद ही उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. मेदांता अस्पताल में सीटी स्कैन एवं खून की अन्य जांच कराई गई. प्राथमिक जांच में पता चला कि ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था. फिलहाल में मेदांता के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती हैं. डॉक्टर की निगरानी में उन्हें रखा गया है.
एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में हैं कैबिनेट मंत्री: मेदांता के डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि बीते रविवार शाम कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मेदांता की इमरजेंसी में लाया गया था. उनकी तबीयत उस समय काफी बिगड़ी हुई थी. सीटी स्कैन और खून की अन्य जांच कराई गई थी.
जिसमें माइनर ब्रेन स्ट्रोक का पता चला. फिलहाल न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. अनूप ठाकुर की निगरानी में उन्हें रखा गया है. उनका इलाज चल रहा है. उनकी स्थिति अभी ठीक है. मेदांता के प्राइवेट वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया है. उन्हें पहले से ही डायबिटीज की शिकायत है.
क्या होता है माइनर ब्रेन स्ट्रोक: निदेशक डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि माइनर ब्रेन स्ट्रोक को क्षणिक इस्केमिक अटैक (Transient ischemic attacks) कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से बाधित हो जाता है, जिससे स्ट्रोक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.
लेकिन, ये लक्षण आमतौर पर 24 घंटे के भीतर ठीक हो जाते हैं. हालांकि, ये मिनी स्ट्रोक के लक्षण गंभीर हो सकते हैं और भविष्य में पूर्ण स्ट्रोक का चेतावनी संकेत हो सकते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है.
ये भी पढ़ेंः गजब है यूपी; 400 प्रतिमाओं की सुरक्षा में हर माह 5 करोड़ खर्च, पर गार्ड के पास रहता सिर्फ डंडा