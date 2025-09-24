ETV Bharat / state

बीमार कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर से मेदांता मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ

राजभर को रविवार की शाम अचानक चक्कर आया था और उन्हें कमजोरी सी महसूस होने लगी थी. इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Etv Bharat
कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर का हालचाल जानने मेदांता अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके चलते उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल पहुंचे और ओम प्रकाश राजभर का हाल-चाल जाना. डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में पूछा और जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की.

बीते रविवार की शाम अचानक ओपी राजभर को चक्कर आया था और उन्हें कमजोरी सी महसूस होने लगी थी. इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इसकी जानकारी मिली. वह ओपी राजभर को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जहां पर उन्हें प्राथमिक इलाज दिया गया.

कुछ घंटे के बाद ही उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. मेदांता अस्पताल में सीटी स्कैन एवं खून की अन्य जांच कराई गई. प्राथमिक जांच में पता चला कि ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था. फिलहाल में मेदांता के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती हैं. डॉक्टर की निगरानी में उन्हें रखा गया है.

एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में हैं कैबिनेट मंत्री: मेदांता के डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि बीते रविवार शाम कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मेदांता की इमरजेंसी में लाया गया था. उनकी तबीयत उस समय काफी बिगड़ी हुई थी. सीटी स्कैन और खून की अन्य जांच कराई गई थी.

जिसमें माइनर ब्रेन स्ट्रोक का पता चला. फिलहाल न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. अनूप ठाकुर की निगरानी में उन्हें रखा गया है. उनका इलाज चल रहा है. उनकी स्थिति अभी ठीक है. मेदांता के प्राइवेट वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया है. उन्हें पहले से ही डायबिटीज की शिकायत है.

क्या होता है माइनर ब्रेन स्ट्रोक: निदेशक डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि माइनर ब्रेन स्ट्रोक को क्षणिक इस्केमिक अटैक (Transient ischemic attacks) कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से बाधित हो जाता है, जिससे स्ट्रोक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

लेकिन, ये लक्षण आमतौर पर 24 घंटे के भीतर ठीक हो जाते हैं. हालांकि, ये मिनी स्ट्रोक के लक्षण गंभीर हो सकते हैं और भविष्य में पूर्ण स्ट्रोक का चेतावनी संकेत हो सकते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है.

ये भी पढ़ेंः गजब है यूपी; 400 प्रतिमाओं की सुरक्षा में हर माह 5 करोड़ खर्च, पर गार्ड के पास रहता सिर्फ डंडा

For All Latest Updates

TAGGED:

CM YOGI ADITYANATHUP CABINET MINISTEROM PRAKASH RAJBHARLUCKNOW MEDANTA HOSPITALCM YOGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.