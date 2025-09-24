ETV Bharat / state

बीमार कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर से मेदांता मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर का हालचाल जानने मेदांता अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके चलते उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल पहुंचे और ओम प्रकाश राजभर का हाल-चाल जाना. डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में पूछा और जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की.

बीते रविवार की शाम अचानक ओपी राजभर को चक्कर आया था और उन्हें कमजोरी सी महसूस होने लगी थी. इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इसकी जानकारी मिली. वह ओपी राजभर को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जहां पर उन्हें प्राथमिक इलाज दिया गया.

कुछ घंटे के बाद ही उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. मेदांता अस्पताल में सीटी स्कैन एवं खून की अन्य जांच कराई गई. प्राथमिक जांच में पता चला कि ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था. फिलहाल में मेदांता के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती हैं. डॉक्टर की निगरानी में उन्हें रखा गया है.

एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में हैं कैबिनेट मंत्री: मेदांता के डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि बीते रविवार शाम कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मेदांता की इमरजेंसी में लाया गया था. उनकी तबीयत उस समय काफी बिगड़ी हुई थी. सीटी स्कैन और खून की अन्य जांच कराई गई थी.