यूपी के 2.5 लाख शिक्षकों के साथ खड़े हुए CM योगी; TET मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर करेंगे रिव्यू पीटिशन

यूपी के 2.5 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

Published : September 16, 2025 at 2:23 PM IST | Updated : September 16, 2025 at 2:45 PM IST

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य करने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद TET की टेंशन में यूपी के 2 शिक्षक अपनी जान दे चुके हैं. एक सप्ताह के भीतर महोबा और हमीरपुर में 2 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के करीब ढाई लाख टीचरों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आदेश के खिलाफ रिवीजन पीटीशन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट भी किया है. इससे पहले उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का विरोध जताते हुए शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य करने के मामले में रिट पीटीशन डालने की मांग की गई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा है, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया गया है. प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार की तरफ से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है. ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है. शिक्षक नेता सुरेश जयसवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश के लगभग ढाई लाख शिक्षक परिवारों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है. वह मानसिक तनाव में हैं, जिससे शिक्षा विभाग की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है. साथ ही टेट के अचानक लागू होने से विभाग की छवि पर भी प्रश्न चिह्न लग रहा है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी सरकारी-प्राइवेट शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया था. जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक का समय है, उन्हें भी यह परीक्षा पास करनी होगी. जबकि, जिनकी सेवा के केवल 5 साल बचे हैं, उनके ऊपर इस आदेश का फर्क नहीं पड़ेगा. परीक्षा पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी. ऐसा न करने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा. क्या है TET: टीईटी को शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है. कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसे प्राथमिक योग्यता का पैमाना माना जाता है. यह परीक्षा स्टेट लेवल पर कराई जाती है. इसे साल में एक या दो बार कराया जाता है. उत्तर प्रदेश में टीईटी के बाद सुपर टीईटी भी देना पड़ता है. इस परीक्षा में बैठने के लिए दावेदारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, बीएडी या डीएलएड होना अनिवार्य रहता है. स्नातक में 50 प्रतिशत अंक होने जरूरी हैं. टीचर्स के सामने क्या है दिक्कत: कई पुराने शिक्षक इंटर पास करके ही शिक्षक बन गए थे. जबकि TET में शामिल होने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है. ऐसे शिक्षक तो पात्र ही नहीं हैं. ऐसे में उनसे TET पास करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसके अलावा पहले के टीईटी में सवालों के पैटर्न सेट होते थे. वे रिपीट भी होते रहते थे. इसलिए उन्हें याद करना आसान हो जाता था. अब साधारण सवाल नहीं पूछे जाते हैं. ये शिक्षण कौशल आधारित होते हैं. पहले इसकी वैधता केवल 7 साल थी, लेकिन अब यह आजीवन है. ये भी पढ़ेंः Explainer : टीईटी पर 'सुप्रीम' आदेश ने बढ़ाई टीचरों की उलझन, क्यों परेशान हैं UP के शिक्षक, कैसे बचेगी उनकी नौकरी?

