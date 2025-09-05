'सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती'; CDS अनिल चौहान ने कहा- युद्ध में सफलता के लिए सरप्राइज फैक्टर महत्वपूर्ण - GORAKHPUR NEWS
संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान समेत कई लोग उपस्थित हुए.
गोरखपुर : गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार को ‘भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां’ विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान समेत कई लोग उपस्थित हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाह्य रूप से सुरक्षित और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो वह राष्ट्र अराजक कहलाता है. अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है. अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है, जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं. पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है.
'सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती' : चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 'सुदर्शन चक्र मिशन' की चर्चा पीएम मोदी कर चुके हैं. यह मल्टी डिफेंस टूल होगा. भारत में ही इसका विकास होगा. भारत 2047 तक विकसित बनने के लिए कदम बढ़ा चुका है. उन्होंने कहा कि, सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है. यह आजादी के बाद से ही देखने को मिल रहा है. चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है. इसको लेकर कई लड़ाईयां भी हुईं.
'नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी' की जरूरत भी पड़ सकती है : उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता भी जरूरी है. क्योंकि देश में चारों तरफ से खतरे बढ़े हैं. ऐसे में मेरा मानना है कि राष्ट्र की सुरक्षा को तीन घेरा बनाया जाए. तीन घेरे के रूप में सबसे छोटा घेरा सैनिक तत्परता, उससे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा घेरा और सबसे बड़ा घेरा राष्ट्र सुरक्षा है. इसे रक्षा अनुसंधान से भी जोड़ना चाहिए. रक्षा की चीजों को जानने और समझने के लिए भविष्य में 'नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी' की जरूरत भी पड़ सकती है. इस दौरान उन्होंने जर्मन विद्वान के एक कथन का उदाहरण देते हुए कहा कि, युद्ध राजनीति का ही विस्तार है, जिसके गहरे निष्कर्ष हैं.
'युद्ध में सफलता के लिए सरप्राइज फैक्टर महत्वपूर्ण' : जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध में सफलता हासिल करने के लिए सरप्राइज एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है. उरी सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने जमीन के रास्ते जाकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक का सहारा लिया गया, जबकि पहलगाम हमले के बाद लो एयर स्पेस, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. भारतीय सेनाओं ने हर बार दुश्मन को सरप्राइज कर अपना टारगेट पूरा किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सेनाएं 365 दिन, 24×7 के फार्मूले पर हमेशा तैयार हैं. आतंकवादी कहीं भी हों, उसे ढूढ़कर मारा जाएगा.
'युद्ध व अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता' : सीडीएस जनरल चौहान ने एक जर्मन विद्वान के उद्धरण के हवाले से कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में युद्ध, राजनीति का ही विस्तार है. युद्ध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि जब किसी राष्ट्र की सरकार यह सोचती है कि दूसरे राष्ट्र के खिलाफ बल प्रयोग करने की जरूरत है तो वह सैन्य अफसरों को कार्य करने के लिए निर्देशित करती है. इसमें सैन्य क्षमता पर भरोसा और सैन्य विकल्पों की विविधता महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्होंने कहा कि सैन्य क्षमता की मजबूती इस बात पर भी निर्भर होती है कि किसी राष्ट्र ने शांतिकाल में रक्षा क्षेत्र में कितना खर्च किया. सीडीएस ने बताया कि भारत की तीनों सेनाओं ने गलवान, बालाकोट में मजबूत सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि बालाकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने अलग अलग सीख ली. पाकिस्तान ने एयर डिफेंस पर ध्यान दिया तो भारत ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों पर.
'सीमा विवाद राष्ट्र की सुरक्षा में पहली चुनौती' : सीडीएस ने कहा कि भारत में राष्ट्र की सुरक्षा की पहली चुनौती सीमा विवाद की है. पाकिस्तान और चीन से हुई लड़ाइयां सीमा विवाद का ही परिणाम हैं.
