सीएम योगी प्रतापगढ़ में बोले, सपा-कांग्रेस में थी तुष्टीकरण की राजनीति, अब संतुष्टीकरण से हो रहा सशक्तिकरण - CM YOGI VISIT PRATAPGARH

मुख्यमंत्री ने कहा, "डबल इंजन की सरकार डेमोग्राफी को नहीं बदलने देगी. जो भी इसे बदलने की कोशिश करेगा, उसे खुद पलायन करना पड़ेगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 5:04 PM IST

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में संभल मामले को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. आरोप लगाया कि सपा-कांग्रेस शासनकाल में हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया जाता था. उनकी जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) को कम करने के लिए अत्याचार किए जाते थे.

सीएम योगी प्रतापगढ़ में साढ़े पांच अरब की परियोजनाओं का लोकापर्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पहले दंगे करवाकर हिंदुओं को क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन अब उनकी सरकार डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिशों को विफल करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, "डबल इंजन की सरकार डेमोग्राफी को नहीं बदलने देगी. जो भी इसे बदलने की कोशिश करेगा, उसे खुद पलायन करना पड़ेगा.

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के सभी लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है. तुष्टिकरण की जगह संतुष्टीकरण के जरिए सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है. संभल में हाल ही में हुई घटनाओं के बाद यह बयान सामने आया है, जहां कथित तौर पर कुछ समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई थी. सीएम ने इसे विपक्ष की साजिश करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त है. अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सपा शासन में हर जिले में था एक माफिया: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा के शासनकाल में गुंडागर्दी और माफियाराज चरम पर था. सपा सरकार में हर जनपद में एक माफिया को पाला गया था. विकास के धन की बंदरबांट हो रही थी, लूट-घसोट चरम पर था. गरीबों के लिए आने वाले पैसे पर डाका डाला जाता था.

पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा, सूरज पर थूकने के समान: सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना सूरज पर थूंकने जैसा है. यह पीएम का नहीं देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है. जनता इसका जवाब कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देगी.

भारत विरोधी है इंडी गठबंधन: कहा कि सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन भारत विरोधी गठबंधन है. यह देश की आन-बान-शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है. सत्ता में आने पर देश और प्रदेश में अराजकता पैदा करने वाले कांग्रेस और सपा के लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं. जबकि, इनके शासनकाल में प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया गया था.

सपा-कांग्रेस ने यूपी को दंगों की आग में झोंक रखा था: सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के शासन में हुए दंगों की जो आंशिक रिपोर्ट आई है, वह चौंकाने वाली है. किस तरह से प्रदेश में दंगों की साजिश रची गई और बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार किया गया, वह सब रिपोर्ट में खुल गया है. हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया.

बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के हो रहा विकास: सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है. गरीबों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. सशक्तिकरण के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं. प्रदेश में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. बिना भेदभाव के आवास योजना का लाभ मिल रहा है. पीएम आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ प्रतापगढ़ जनपद के लोगों को मिला है.

यूपी के हर मंडल में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज: सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है. भाजपा ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को सम्मान देने का काम किया है. उनके नाम पर खेल के सबसे बडे़ पुरस्कार की घोषणा की गई है. अब पूरे प्रदेश के हर मंडल में एक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, ताकि खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकें.

प्रतापगढ़ इन परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास

  • उड़ैयाडीह-पृथ्वीगंज मार्ग चौड़ीकरण - 12.34 करोड़
  • फतनपुर-बीरापुर मार्ग का चौड़ीकरण- 23.30 करोड़
  • जगेशरगंज-लोहंगपट्टी संपर्क मार्ग- 68.87 लाख
  • मंगरौरा-दयाल दूबे संपर्क मार्ग- 68.58 लाख
  • रजबहा कादर से शीतलमऊ मार्ग चौड़ीकरण- 11.60 करोड़
  • भैसना से चिचरहा मार्ग चौड़ीकरण- 12.15 करोड़
  • सांगीपुर- मुस्तफाबाद मार्ग चौड़ीकरण- 4.09 करोड़
  • लालगंज-मंझनपुुर-मऊ मार्ग चौड़ीकरण- 36.80 करोड़
  • संगम चौराहे से राजेंद्र नगर बाईपास मार्ग चौड़ीकरण- 6.13 करोड़
  • रांकी मुस्तफाबाद-लालगंज मार्ग चौड़ीकरण- 27.50 करोड़
  • राजस्व ग्राम असरही संपर्क मार्ग निर्माण- 33.31 लाख
  • समापुर से खीरी बभनौटी संपर्क मार्ग- 33.32 लाख
  • देल्हूपुर से गड़ेरिया का पुरवा संपर्क मार्ग- 53.46 लाख
  • पूरे भाव सिंह का पुरवा संपर्क मार्ग- 75.44 लाख
  • बरीबोझ से राजा का पुरवा संपर्क मार्ग- 53.46 लाख
  • रेहुआ लालगंज से रायबरेली सीमा तक नव निर्माण मार्ग- 4.99 करोड़
  • बरीबोझ से कैथोला संपर्क मार्ग- 3.14 करोड़
  • जहानाबाद से लवाना नव निर्माण संपर्क मार्ग- 4.66 करोड़
  • विश्वनाथगंज रेलवे अंडर पास से बोझी संपर्क मार्ग- 1.08 करोड़
  • बढ़नी से बलीपुर बाबूगंज मार्ग चौड़ीकरण- 19.78 करोड़
  • उड़ीडीह यादव बस्ती संपर्क मार्ग- 67.22 लाख
  • घाटमपुर से उमरपुर संपर्क मार्ग- 67.07 लाख
  • कल्याण मंडप निर्माण कार्य- 4.64 करोड़
  • पुलिस लाइन स्थित साइबर थाना निर्माण- 3.39 करोड़
  • जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय भवन निर्माण- 2.0 करोड़
  • सीएम कंपोजिट विद्यालय बहोरिकपुर निर्माण- 1.81 करोड़
  • सीएम अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय नौदेवरा निर्माण- 1.81 करोड़
  • सीएम अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय मानापुर- 1.81 करोड़
  • सीएम अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय भूला चंदौकी- 1.81 करोड़
  • सीएम अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय डेरवा बाजार- 1.81 करोड़
  • सीएम अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय सराय देवराज- 1.81 करोड़
  • मानधाता बाजार शापिंग काम्पलेक्स निर्माण- 2.44 करोड़
  • सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय सदर- 25.42 करोड़
  • देवकली और मीराभवन चौराहा ड्रेनेज निर्माण- 1.73 करोड़
  • प्रतापगढ़ के नौ चौराहों पर सीसीटीवी स्थापना कार्य- 37.96 लाख
  • रूपापुर ड्रेनेज व पुलिस परेड ग्राउंड आरसीसी कलवर्ट- 28.42 लाख
  • रूपापुर में ड्रेनेज अवस्थापना कार्य- 19.10 लाख
  • रूपापुर कालोनी आरसीसी कलवर्ट निर्माण- 16.24 लाख
  • पुलिस चौकी विश्वनाथगंज अनावासीय भवन निर्माण- 1.82 करोड़
  • संडवाचंद्रिका मंदिर का पर्यटन विकास कार्य- 74.62 लाख
  • यक्ष-युधिष्ठिर संवाद स्थल विकास कार्य- 49.73 लाख
  • पुलिस लाइन टांजिट हॉस्टल निर्माण कार्य- 5.82 करोड़
  • अंतू में दो यूनिट अग्निशमन केंद्र निर्माण- 13.92 करोड

कौशांबी संसदीय क्षेत्र में शिलान्यास

  • लालगंज-मंझनमऊ दो लेन मार्ग निर्माण- 15.85 करोड़
  • भदरी रेलवे फीडर से तिलक का पुरवा संपर्क मार्ग- 40.37 लाख
  • शिवबख्श का पुरवा से पूरे गंगाबक्स संपर्क मार्ग- 41.59 लाख
  • राजस्व ग्राम साजा से बड़का साजा संपर्क मार्ग- 26.34 लाख
  • धम्मोहन से चंपतपुर संपर्क मार्ग- 62.53 लाख
  • सराय स्वामी कुंडिया से पूरे किसुनी संपर्क मार्ग- 57.43 लाख
  • मधवापुर से जनवामऊ संपर्क मार्ग निर्माण- 51.51 लाख
  • जेठवार से हरदत्त का पुरवा संपर्क मार्ग- 69.68 लाख
  • उघरनपुर से मुस्लिम बस्ती संपर्क मार्ग- 39.78 लाख
  • नसीरपुर-ननौती से आधार का पुरवा संपर्क मार्ग- 72.24 लाख
  • चुड़िहारन का पुरवा से लोकइयापुर संपर्क मार्ग- 49.83 लाख
  • मछेहा पसियान से कांदीपुर संपर्क मार्ग- 44.32 लाख
  • जाजूपुर बार्ड से बढ़ेरा बाजार संपर्क मार्ग- 54.2 लाख
  • बाबागंज गुजवर से सूबेदार का पुरवा संपर्क मार्ग- 64.08 लाख
  • बेलहाबाग से फेरई का पुरवा संपर्क मार्ग- 65.08 लाख
  • जमेठी बसहीपुर से पंचपेड़ा संपर्क मार्ग- 43.4 लाख
  • अहिबरनपुर से लोहारन बस्ती संपर्क मार्ग- 26.13 लाख
  • सराय कीरत से भौरा का पुरवा संपर्क मार्ग- 59.17 लाख
  • मउदारा उपरहार से तरी संपर्क मार्ग- 60.53 लाख
  • हथिगवां से मलाका संपर्क मार्ग का निर्माण- 46.54 लाख
  • अहिबरनपुर खिदिरपुर से टिकुरी संपर्क मार्ग- 48.12 लाख
  • ताजपुरलरू से बनकटिया संपर्क मार्ग- 1.90 करोड़
  • परसीपुर से पूरे बक्सी संपर्क मार्ग- 63.45 लाख
  • कन्हैया नगर से राम वनगमन मार्ग चौड़ीकरण- 16.22 करोड़
  • लालगोपालगंज से बेधन गोपालपुर मार्ग चौड़ीकरण- 10.88 करोड़
  • उपनिबंधक कार्यालय कुंडा का निर्माण- 2.28 करोड़

