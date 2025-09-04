ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले- आने वाली है नई भर्ती, यूपी-बिहार के 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, गुंडा टैक्स वसूलने वालों का इंतजार कर रहे यमराज - CM YOGI UP NEW RECRUITMENT

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 2250 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, पेप्सिको की बॉटलिंग प्लांट का भी किया उद्घाटन.

सीएम योगी ने कार्यक्रम को किया संबोधित.
सीएम योगी ने कार्यक्रम को किया संबोधित. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 3:45 PM IST

गोरखपुर : 'यूपी में नई भर्ती आने वाली है. 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा. बिहार के लोगों को भी मौका मिलेगा. युवाओं को प्रदेश के बाहर जाकर नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा.अब कोई गुंडा व्यापारी से टैक्स नहीं ले सकता. ऐसा करने पर अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे. बिहार में पीएम मोदी को दी गई गाली 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है. नए भारत में ऐसे शब्दों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है'.

ये बातें गुरुवार को गोरखपुर के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 27 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही. सीएम ने सांसद रवि किशन की मौजूदगी में करीब 2250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान पेप्सिको की बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया. इसमें करीब 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा. गीडा ने विभिन्न सेक्टर्स में 281 करोड़ रुपये की अवस्थापना विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी सीएम से कराया.

सीएम ने दी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात.
सीएम ने दी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम ने सांसद रवि किशन पर ली चुटकी : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रवि किशन पर चुटकी ली. लोगों से पूछा कि रवि किशन की फिल्म फ्री में देखी है क्या?, इस पर लोगों का जवाब आया कि नहीं. यह सुनकर सीएम मुस्कुराने लगे. बोले-अच्छा किसी ने नहीं देखा. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर देश के विकास में बैरियर लगा रहे हैं. ऐसे लोगों को नौजवान, माताएं उखाड़ फेकें. विकास कभी नकारात्मक सोच और गाली-गलौज से नहीं हो सकता.

सपा पर सीएम बोले-उनकी सरकार में अराजकता थी : सीएम ने कहा कि जाति विभाजन गुलामी की तरफ ले जाती है. यह काम विपक्ष कर रहा है. प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो सूबे की दशा बहुत खराब थी. अराजकता भी खूब थी. लोग आपस में लड़ा करते थे. इससे विकास पीछे छूट जाता था. जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम किया, यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, जिन्हें बहन-बेटियों की इज्जत की परवाह न रही हो, ऐसे लोगों से विकास की उम्मीद रखना भी नासमझी है.

कार्यक्रम में मौजूद लोग.
कार्यक्रम में मौजूद लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

आवासीय योजना के लाभार्थियों को मिला प्रमाण पत्र : सीएम ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास हुआ. उससे 15000 लोगों को नौकरी मिलेगी. यूपी के युवा हों, बिहार के हों, सबको यहां नौकरी मिलेगी. सीएम ने एक बार फिर से रवि किशन पर चुटकी ली. कहा कि रवि किशन के एक आवास का पता यहां भी होगा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया है. सीएम ने कलेसर स्थित गीडा के सेक्टर 11 में 400 करोड़ से 110 एकड़ में आवासीय योजना के आवंटियों को प्रमाण पत्र भी दिया. उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीटीपी के निर्माण की भी नींव रखी. यह नदियों को प्रदूषित होने से बचाएगा.

कार्यक्रम में मौजूद अतिथि.
कार्यक्रम में मौजूद अतिथि. (Photo Credit; ETV Bharat)
सांसद रवि किशन भी विपक्ष पर बरसे.
सांसद रवि किशन भी विपक्ष पर बरसे. (Photo Credit; ETV Bharat)

रवि किशन बोले-राजनीति का घिनौना वक्त आ गया : औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि मोदी-योगी रहेंगे तो हर एक मकान चमकेगा. हर कुनबा, हर खानदान चमकेगा. लोकार्पित होने वाली यूनिट्स में से एक देश की प्रमुख प्लॉस्टिक पैकेजिंग कंपनी टेक्नोप्लास्ट पैकेंजिंग प्राइवेट लिमिटेड भी है. कार्यक्रम में सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी की मां को गाली देने वालों पर नाराजगी जाहिर की. कहा कि विरोधी जानवर बनते जा रहे हैं. गाली-गलौज की घटना यह बताती है कि यह राजनीति का सबसे घिनौना वक्त आ गया है.

