गोरखपुर को आज 250 करोड़ की सौगात देंगे CM योगी, सफाई मित्रों-पार्षदों का करेंगे सम्मान - GORAKHPUR NEWS

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 23, 2025 at 8:30 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 9:13 AM IST 4 Min Read

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर क्षेत्र को ढाई सौ करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे. जिसमें कुल 177 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है. मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे. इस दौरान वह स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में पूरे प्रदेश का मान बढ़ाने वाले गोरखपुर नगर निगम के सफाई मित्रों और पार्षदों का सम्मान भी करेंगे. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गोरखपुर नगर निगम के अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तहत अर्बन फ्लड अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम का भी लोकार्पण करेंगे. स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर गोरखपुर नगर निगम ने ऊंची छलांग लगाई है. लोकार्पण की प्रमुख परियोजनाएं - सीएंडडीएस यूनिट 42 राज्य वित्त से 2.55 करोड़ से अमवा में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर. - सीएंडडीएस यूनिट 14 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजना में निगम परिसर में 2.05 करोड़ रुपये से बनाई गई डिजिटल लाइब्रेरी. - उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में 35.42 करोड़ रुपये से रामगढ़झील सौंदर्यीकरण परियोजना फेज-2 के तहत 1700 मीटर लम्बाई में विकसित ताल फ्रंट/नया सवेरा.





स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. इसके साथ ही गोरखपुर को 3 से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में चौथी नेशनल रैंक मिली है. इस श्रेणी में प्रदेश स्तर पर गोरखपुर पहले स्थान पर है.









अर्बन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का होगा उद्घाटन : कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी जिस अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे, उस परियोजना की लागत 28 करोड़ 92 लाख रुपये है. इसके तहत शहर के सभी पम्पिंग स्टेशनों के पूर्ण ऑटोमेशन किया गया है. शिलान्यास की प्रमुख परियोजनाएं - उपवन योजना के तहत 4.95 करोड़ रुपये की लागत से दो पार्कों का निर्माण. - 15.74 करोड़ रुपये की लागत से नव सृजित वार्डों में सड़क, नाली, नाला का निर्माण. - 3 करोड़ रुपये की लागत से नव सृजित वार्डों में 7 पार्कों का निर्माण. - सुथनी के वेस्ट प्रोसेसिंग सिटी परिसर में 4.85 करोड़ रुपये से एडमिन ब्लॉक का निर्माण. - सुथनी के वेस्ट प्रोसेसिंग सिटी परिसर में 12.09 करोड़ रुपये से आंतरिक सड़कें, नाला-सीवर का कार्य. - राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 21.20 करोड़ रुपये से जोनल कार्यालय ट्रांसपोर्टनगर और रानीडीहा का निर्माण कार्य. - 26.80 करोड़ रुपये से नेहरु पार्क (लालडिग्गी) का सौंदर्यीकरण कार्य. - मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत 24.40 करोड़ रुपये से वर्किंग वुमेन हॉस्टल और वैश्विक काम्प्लेक्स एवं को वर्किंग स्पेस का निर्माण. - 12.148 करोड़ रुपये की लागत से नकहा ओवरब्रिज मुख्य मार्ग से रामजानकी नगर चौराहा होते हुए हड़हवा फाटक रोड तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सृदृढ़ीकरण का कार्य. - मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के तहत 60.52 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली निर्माण. प्राइमरी और सेकेंडरी नालों पर कुल 110 ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाए गए हैं. जब नालों का जलस्तर 80 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो संबंधित अधिकारियों को ऑटोमेटेड अलर्ट भेजी जाती है. ईंधन की कमी, पम्प रख रखाव और चेतावनियां भी अधिकारियों को समय रहते भेजी जाती है. इसके अलावा सीएम समारोह में स्वच्छता की उत्कृष्टता में योगदान देने वाले सफाई मित्रों और पार्षदों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करेंगे. गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव का कहना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में गोरखपुर को हासिल बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरक मार्गदर्शन में सफाई मित्रों, पार्षदों, कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ ही नागरिकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है. सबसे अहम बात है कि सीएम योगी हर सार्वजनिक कार्यक्रम में जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं.





