लखनऊ : उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जुलाई 2025 की रैंकिंग में बरेली टॉप पर है. जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर सबसे निचले पायदान पर है. इस शहर की रैंकिंग 75वीं हैं. यह रैंकिंग प्रशासनिक कार्यों, जनसुनवाई, कानून व्यवस्था, जनकल्याण योजनाओं, विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के आधार पर तैयार की गई है. इस रिपोर्ट से सूबे अन्य जिलों का भी प्रदर्शन सामने आ गया है. कुछ जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया. जबकि कई अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पाए.

रिपोर्ट के अनुसार बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अपनी प्रशासनिक क्षमता के दम पर जिले को पहला स्थान दिलाया. उनके नेतृत्व में बरेली ने विकास योजनाओं और जनसुनवाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया. दूसरे स्थान पर श्रावस्ती है. यहां के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने भी शानदार कार्य किए. तीसरे स्थान पर शाहजहांपुर है. यहां के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जिले को टॉप में बनाए रखा.

यूपी के टॉप 10 जिलों की रैंकिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

जालौन टॉप 10 में, गोरखपुर 75वें स्थान पर : ललितपुर, हरदोई, मैनपुरी, मथुरा, महराजगंज, अंबेडकरनगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, ललितपुर और जालौन ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई. खास बात यह है कि जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में यह जिला लगातार टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है. वहीं, गोरखपुर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोकसभा क्षेत्र होने के बावजूद गोरखपुर 75वें स्थान पर है. यह डीएम दीपक मीणा के प्रशासनिक कार्यों में कमी को दर्शाता है.

कमजोर रैंकिंग पर सरकार उठा सकती है कदम : लखनऊ भी इस रैंकिंग में 54वें स्थान पर है. डीएम विशाख जी को यहां प्रशासनिक स्तर पर ज्यादा काम करने की जरूरत है. गोरखपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख जिलों की निम्न रैंकिंग ने कई सवाल खड़े किए हैं. इन जिलों में प्रशासनिक सुस्ती और योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकती है. इस रैंकिंग को देखते हुए सरकार कई कदम उठा सकती है.

यूपी के जिलों की डैशबोर्ड रैंकिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब जानिए क्या है सीएम डैशबोर्ड : सीएम डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है. यह रैंकिंग विभिन्न मापदंडों जैसे जनसुनवाई, कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और राजस्व संग्रह के आधार पर तय की जाती है. यह रैंकिंग न केवल जिलाधिकारियों के प्रदर्शन को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनकल्याण और विकास के लिए कितनी गंभीर है.

