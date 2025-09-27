बहराइच पहुंचे CM योगी; भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, बोले- 'जिंदा पकड़ने का करें प्रयास, नहीं तो शूटर बुलाकर कार्रवाई करे वन विभाग'
सीएम योगी ने शनिवार को परिजनों व पीड़ितों को फल की किट व राहत सामग्री वितरित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 7:36 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 7:48 PM IST
बहराइच : जनपद के कैसरगंज तहसील के कई ग्रामों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है. शनिवार को सीएम योगी ने भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वन विभाग पहले भेड़िये को पकड़ने की कोशिश करें. लेकिन, यदि पकड़ में न आए तो वन विभाग की टीम शूटर बुलाकर उसको मारने की कार्रवाई भी करें. प्रयास होना चाहिये कि जिंदा पकड़ा जाए.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इलाके का हवाई दौरा करते हुए मृतक के परिजनों व पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद की बात कही व उनका दर्द बांटा. परिजनों व पीड़ितों को फल की किट व राहत सामग्री वितरित की. मुख्यमंत्री की ओर से सभी पीड़ितों को पक्का आवास व सभी के घरों में दरवाजा लगवाए जाने के निर्देश दिए गये.
उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 लाख व घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों को इस इस समस्या से राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि वन विभाग पहले भेड़िये को पकड़ने की कोशिश करें. लेकिन, यदि पकड़ में न आए तो वन विभाग की टीम शूटर बुलाकर उसको मारने की कार्रवाई भी करे.
इस दौरान उन्होंने भेड़िया प्रभावित इलाकों में लाइट व घरों के बाहर शौचालय बनाए जाने की भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जनता के साथ है और हमेशा खड़ी रहेगी. इस दौरान पीड़ित परिजनों ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के इस आदेश से खुश हैं कि उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बता दें कि भेड़िये के हमले में अब तक चार मासूमों की जान जा चुकी है, वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिनमें दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है.
