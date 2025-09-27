ETV Bharat / state

बहराइच पहुंचे CM योगी; भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, बोले- 'जिंदा पकड़ने का करें प्रयास, नहीं तो शूटर बुलाकर कार्रवाई करे वन विभाग'

सीएम योगी ने राहत सामग्री वितरित की. ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : September 27, 2025 at 7:36 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 7:48 PM IST

बहराइच : जनपद के कैसरगंज तहसील के कई ग्रामों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है. शनिवार को सीएम योगी ने भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वन विभाग पहले भेड़िये को पकड़ने की कोशिश करें. लेकिन, यदि पकड़ में न आए तो वन विभाग की टीम शूटर बुलाकर उसको मारने की कार्रवाई भी करें. प्रयास होना चाहिये कि जिंदा पकड़ा जाए. सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इलाके का हवाई दौरा करते हुए मृतक के परिजनों व पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद की बात कही व उनका दर्द बांटा. परिजनों व पीड़ितों को फल की किट व राहत सामग्री वितरित की. मुख्यमंत्री की ओर से सभी पीड़ितों को पक्का आवास व सभी के घरों में दरवाजा लगवाए जाने के निर्देश दिए गये. बहराइच पहुंचे CM योगी (Video credit: ETV Bharat)

