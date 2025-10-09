सीएम योगी का बुंदेलखंड दौरा; झांसी में बच्चों को किया सम्मानित, 2 बजे उरई में करेंगे जनसभा, देंगे 1850 करोड़ का तोहफा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले झांसी पहुंचेंगे, इसके बाद उरई-जालौन जाएंगे. जहां 305 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे.
झांसी/जालौन: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे. करीब 4 घंटा 25 मिनट के अपने बुंदेलखंड के कार्यक्रम में सीएम योगी सबसे पहले झांसी पहुंचे. यहां उन्होंने खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित किया.
झांसी पहुंचे सीएम योगी: लखनऊ से सीएम योगी हेलीकॉप्टर से सुबह 10:55 बजे झांसी के कन्वेंशन सेंटर पहुंचा. यहां से सीएम योगी का काफिला भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज गया जहां विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में उन्होंने शिरकत की. यहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया.
सीएम योगी 2 घंटा 45 मिनट झांसी में बिताएंगे: खेल समारोह में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री 12:05 बजे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे. जहां सीएम जिले के वरिष्ठ अधिकारियों संग विकास कार्य और अपराध की समीक्षा करेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 1:40 बजे मुख्यमंत्री उरई-जालौन जिले के लिए रवाना हो जाएंगे.
मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे उरई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के बाद दोपहर करीब 2 बजे उरई के इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री इस दौरान 1850 करोड़ रुपए की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.
उरई-जालौन में 1 घंटा 20 मिनट रहेंगे सीएम योगी: इसके साथ ही वह महिला सशक्तिकरण से जुड़ी एक नई योजना का शुभारंभ भी करेंगे और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण भी करेंगे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पूरे कार्यक्रम स्थल और मार्ग को चाक-चौबंद सुरक्षा घेरे में रखा गया है. कानपुर जोन के छह जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल को जालौन बुलाया गया है. दोपहर करीब 3:20 बजे सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना होंगे.
उरई-जालौन में 21 साल बाद किसी मुख्यमंत्री की जनसभा: उरई-जालौन के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 21 साल बाद किसी मुख्यमंत्री की जनसभा हो रही है. इससे पहले 2004 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसी स्टेडियम में जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने उरई को राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी. तब से अब तक किसी भी मुख्यमंत्री का इस स्टेडियम में कार्यक्रम नहीं हुआ था.
