ETV Bharat / state

'दीपावली से पहले हर जिले में लगाए जाएं स्वदेशी मेले'; सीएम योगी बोले- अयोध्या में दीपोत्सव पर रिकॉर्ड तोड़ दीप प्रज्ज्वलित होंगे

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश की ओर से मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी. मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में स्वदेशी के नारे को हर घर तक पहुंचाने की अपील की है.









'अयोध्या में दीपोत्सव में रिकॉर्ड तोड़ दीप होंगे प्रज्ज्वलित' : सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हर जिले में दीपावली से पहले 10 से 18 अक्टूबर के बीच स्वदेशी मेले लगाए जाएं. इन मेलों में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए, जिससे स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों को लाभ हो. उन्होंने बताया कि पहले दीपावली पर चीनी झालरें बाजार में छाई रहती थीं, लेकिन अब लोग मिट्टी और गाय के गोबर से बने स्वदेशी दीप जलाते हैं. इस बार अयोध्या में दीपोत्सव में रिकॉर्ड तोड़ दीप प्रज्ज्वलित होंगे, जो स्थानीय स्तर पर तैयार होंगे.

'यूपी के उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार' : उन्होंने 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का जिक्र करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत का बड़ा मंच है, जहां यूपी के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा. पिछले साल इस आयोजन में 2200 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी. उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल नारा नहीं, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला है. भारत, जो कभी विश्व अर्थव्यवस्था में 40 फीसदी योगदान देता था, अब फिर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भारत को सुई से लेकर जहाज तक बनाने में सक्षम बना रहे हैं. यूपी की ओडीओपी योजना ने 96 लाख यूनिट स्थापित कर दो करोड़ लोगों को रोजगार दिया है.









चित्तौड़गढ़ के सांसद और इस अभियान के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता सीपी जोशी ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का प्रतीक है, जो भारत को विश्व का निर्माता और मार्गदर्शक बनाएगा. उन्होंने यूपी की ओडीओपी योजना को आत्मनिर्भर भारत का जीवंत उदाहरण बताया.