सुशासन तिहार में सक्ती जिले में उतरा सीएम साय का हेलीकॉप्टर, किसी भी जिले में होगा औचक निरीक्षण - THIRD PHASE OF SUSHASAN TIHAR

सीएम विष्णुदेव साय लेंगे फीडबैक ( etv bharat chhattisgarh )

रायपुर : सुशासन तिहार के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की सरकार अब लोगों के दिए गए आवेदन के निराकरण के तरफ बढ़ गई है. इसमें समस्याओं के समाधान और उसके निदान के लिए काम शुरू हो गया है. इस बाबत् सभी जिले में निराकरण के कैंप लगाए जा रहे हैं. साथ ही इसकी समीक्षा भी की जा रही है.इसी क्रम में सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर सक्ती जिले के गांव में उतरा. सीएम साय कर रहे हैं जनसंवाद : सक्ती जिले के बंदोरा गांव में सीएम साय का उड़नखटोला उतरा है.यहां पर करीगांव में सीएम विष्णुदेव साय जनसंवाद कर रहे हैं.पीपल के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री की चौपाल लगी है.कमल का फूल देकर करीगांव के ग्रामीणों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.सीएम विष्णुदेव साय खटिया पर बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं.इस दौरान ग्रामीण अपनी समस्याओं के बारे में सीएम साय से बात कर रहे हैं. सक्ती जिले में ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं सीएम साय (etv bharat chhattisgarh) इसके बाद सीएम साय का हेलीकॉप्टर अपने अगले पड़ाव के लिए उड़ा. जिसमें कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर कटघोरा के समीप रजकम्मा में सीएम साय का हेलिकॉप्टर उतरा. जहां सभा लगाकर सीएम साय ने लोगों से बातचीत की.

