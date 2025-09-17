ETV Bharat / state

ओबीसी विकास प्राधिकरण की बैठक की तैयारी, सीएम विष्णुदेव साय करेंगे अध्यक्षता

सीएम विष्णुदेव साय 19 सितंबर को दुर्ग दौरे पर रहेंगे.जहां वो अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
दुर्ग : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं ओबीसी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक 19 सितम्बर को होगी. दुर्ग के पीडब्ल्यूडी सभागार में प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे.जिसे लेकर जिले में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है.

बैठक क्यों है महत्वपूर्ण : शुक्रवार सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी सभागार में बैठक आयोजित होगी. बैठक में सीएम विष्णुदेव साय के अलावा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, सभी 11 सांसद, 36 विधायक और प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और 17 कलेक्टर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. बैठक को लेकर तैयारियों पूरी की जा रही है. दुर्ग ग्रामीण विधायक और प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर ने बताया कि यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्राधिकरण प्रदेश का सबसे बड़ा प्राधिकरण है.

वर्तमान में प्राधिकरण का बजट 80 करोड़ रुपए है.हमारी कोशिश होगी कि इस बैठक में बजट को 400 से 500 करोड़ रुपए तक का किया जाए. ताकि प्रदेश में विकास से वंचित क्षेत्रों तक विकास पहुंचाया जा सके- ललित चंद्राकर, उपाध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण

चार लेयर्स में होगी सुरक्षा : वहीं दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की विशेष बैठक को लेकर के चार लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है. जिले की सीमा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक अलग-अलग जोन बनाए गए हैं. जिसमें राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

आम जनता को आवागमन में कोई परेशानी ना हो इसके लिए डायवर्ट रूट चार्ट भी तैयार किया गया है. शहर के अंदर आने वाली बसों को 6 घंटे के लिए प्रतिबंधित किया गया है. पीडब्ल्यूडी सभागार में 19 सितंबर को मुख्यमंत्री का आवागमन के चलते शहर से गुजरने वाले वाहनों के लिए रूट डायवर्सन किया गया है. वही शहर में बसों समेत भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा - विजय अग्रवाल,एसएसपी

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि दूसरे जिलों से आने वाली बसें ग्रीन चौक,पुलिस लाइन, समृद्धि बाजार तक ही जाएगी.किसी प्रकार इमरजेंसी होने की स्थिति में ई रिक्शा या ऑटो की व्यवस्था की जाएगी.

अन्य जिलों से आने वाले वाहनों की व्यवस्था

  • बालोद,दल्ली राजहरा,राजनांदगांव,धमतरीऔर खैरागढ़ से आने वाली बसें पुलिस लाइन में खड़ी होंगी.
  • धमधा नाका और बायपास होकर राजनांदगांव,धमधा,कवर्धा और बेमेतरा से आने वाली बसें ग्रीन चौक खड़ी होंगी.
  • पाटन,उतई की ओर से आने वाली बसें समृद्धि बाजार के सामने हॉकी मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.


