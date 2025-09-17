ETV Bharat / state

ओबीसी विकास प्राधिकरण की बैठक की तैयारी, सीएम विष्णुदेव साय करेंगे अध्यक्षता

दुर्ग : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं ओबीसी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक 19 सितम्बर को होगी. दुर्ग के पीडब्ल्यूडी सभागार में प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे.जिसे लेकर जिले में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है.

बैठक क्यों है महत्वपूर्ण : शुक्रवार सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी सभागार में बैठक आयोजित होगी. बैठक में सीएम विष्णुदेव साय के अलावा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, सभी 11 सांसद, 36 विधायक और प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और 17 कलेक्टर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. बैठक को लेकर तैयारियों पूरी की जा रही है. दुर्ग ग्रामीण विधायक और प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर ने बताया कि यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्राधिकरण प्रदेश का सबसे बड़ा प्राधिकरण है.





ओबीसी विकास प्राधिकरण की बैठक की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)