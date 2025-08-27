ETV Bharat / state

दक्षिण कोरिया दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, ATCA के चेयरमैन से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ में निवेश पर हुई चर्चा - CM SAI ON SOUTH KOREA TOUR

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं. छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा की है.

CM VISHNUDEO SAI
सीएम विष्णुदेव साय का दक्षिण कोरिया दौरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 11:52 PM IST

4 Min Read

रायपुर: 21 अगस्त से शुरू हुआ सीएम विष्णुदेव साय का 10 दिवसीय विदेश दौरा लगातार जारी है. सबसे पहले उन्होंने जापान का दौरा किया. उसके बाद सीएम साय दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं. दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान सियोल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन (ATCA) के चेयरमैन ली जे जेंग से सीएम ने मुलाकात की है. एटीसीए के चेयरमैन से मुलाकात के साथ साथ उन्होंने इसके कई अधिकारियों से भेंट की. इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई है.

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की दी जानकारी: इस मुलाकात में सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कमिटेड है. सीएम साय ने ली जे जेंग और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया. जिससे कि वे अपने आगामी भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ जरूर आएं और राज्य में उपलब्ध निवेश और सहयोग की संभावनाओं को सीधे देखें.

ATCA ने बीटूबी में दिखाई रूचि: इस बातचीत के बाद ATCA ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ बी2बी साझेदारी में रुचि दिखाई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं, जो विश्वस्तरीय प्रतिभा उपलब्ध कराते हैं. आपको बता दें कि ATCA एक सशक्त औद्योगिक नेटवर्क है, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.

सीएम साय ने कहा कि राज्य में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्त लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है. इससे छत्तीसगढ़ में ATCA के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद मिलेगी. जिससे भारत में उनके विस्तार का स्वाभाविक हब बन सकेगा. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो रहा है और यहां उद्योग-अनुकूल नीतियां है. यहां प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानव संसाधन तथा मज़बूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध है.

हम चाहते हैं कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे उभरते क्षेत्रों में ATCA कंपनियां यहां आकर निवेश करें और साझेदारी के नए आयाम स्थापित करें. इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को भी नई ताक़त मिलेगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में सीएम ने लिया हिस्सा: इस दौरे में सीएम साय ने सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया. जिसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया (ICCK) के सहयोग से किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए असीम संभावनाओं की धरती है.

छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं: सीएम विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि दक्षिण कोरिया भारत के शीर्ष तीन इस्पात निर्यात गंतव्यों में शामिल है और छत्तीसगढ़, देश का अग्रणी इस्पात उत्पादक राज्य होने के नाते, इस सहयोग को और गहरा करने तथा निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है.

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं. राज्य में प्रचुर मात्रा में लिथियम उपलब्ध है, जो ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) क्रांति और नई पीढ़ी के उद्योगों को गति देने में सहायक होगा. छत्तीसगढ़ वैश्विक ऊर्जा का स्वाभाविक केंद्र बन सकता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

ICCK को नॉलेज पार्टनर बनाने पर जोर: सीएम साय ने इस दौरे में ICCK को नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024–30 के तहत तकनीक, स्किलिंग और वैश्विक सहयोग को एक नई दिशा दी जाएगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण कोरिया की नवाचार क्षमता और छत्तीसगढ़ के संसाधनों के मिलन से विकास का एक नया युग लिखा जाएगा.

छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम: सीएम साय ने इस अवसर पर जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक निवेशक को सिंगल विंडो क्लियरेंस से लेकर भूमि आवंटन जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी. हर स्तर पर कंपनियों को सहयोग प्रदान करेगी. सीएम साय ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में दक्षिण कोरिया कंपनियों की भागीदारी से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विस्तार होगा.

टोक्यो में बस्तर के पूर्व छात्र अविनाश तिवारी से मिले सीएम साय, छत्तीसगढ़ में इंड्रस्टी सेटअप पर हुई चर्चा

जापान में छत्तीसगढ़ पैवेलियन: ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़िया संस्कृति और समृद्धि की झलक

जापान और साउथ कोरिया दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बोले– इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग में छत्तीसगढ़ बनेगा हब

रायपुर: 21 अगस्त से शुरू हुआ सीएम विष्णुदेव साय का 10 दिवसीय विदेश दौरा लगातार जारी है. सबसे पहले उन्होंने जापान का दौरा किया. उसके बाद सीएम साय दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं. दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान सियोल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन (ATCA) के चेयरमैन ली जे जेंग से सीएम ने मुलाकात की है. एटीसीए के चेयरमैन से मुलाकात के साथ साथ उन्होंने इसके कई अधिकारियों से भेंट की. इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई है.

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की दी जानकारी: इस मुलाकात में सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कमिटेड है. सीएम साय ने ली जे जेंग और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया. जिससे कि वे अपने आगामी भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ जरूर आएं और राज्य में उपलब्ध निवेश और सहयोग की संभावनाओं को सीधे देखें.

ATCA ने बीटूबी में दिखाई रूचि: इस बातचीत के बाद ATCA ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ बी2बी साझेदारी में रुचि दिखाई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं, जो विश्वस्तरीय प्रतिभा उपलब्ध कराते हैं. आपको बता दें कि ATCA एक सशक्त औद्योगिक नेटवर्क है, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.

सीएम साय ने कहा कि राज्य में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्त लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है. इससे छत्तीसगढ़ में ATCA के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद मिलेगी. जिससे भारत में उनके विस्तार का स्वाभाविक हब बन सकेगा. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो रहा है और यहां उद्योग-अनुकूल नीतियां है. यहां प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानव संसाधन तथा मज़बूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध है.

हम चाहते हैं कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे उभरते क्षेत्रों में ATCA कंपनियां यहां आकर निवेश करें और साझेदारी के नए आयाम स्थापित करें. इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को भी नई ताक़त मिलेगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में सीएम ने लिया हिस्सा: इस दौरे में सीएम साय ने सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया. जिसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया (ICCK) के सहयोग से किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए असीम संभावनाओं की धरती है.

छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं: सीएम विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि दक्षिण कोरिया भारत के शीर्ष तीन इस्पात निर्यात गंतव्यों में शामिल है और छत्तीसगढ़, देश का अग्रणी इस्पात उत्पादक राज्य होने के नाते, इस सहयोग को और गहरा करने तथा निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है.

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं. राज्य में प्रचुर मात्रा में लिथियम उपलब्ध है, जो ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) क्रांति और नई पीढ़ी के उद्योगों को गति देने में सहायक होगा. छत्तीसगढ़ वैश्विक ऊर्जा का स्वाभाविक केंद्र बन सकता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

ICCK को नॉलेज पार्टनर बनाने पर जोर: सीएम साय ने इस दौरे में ICCK को नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024–30 के तहत तकनीक, स्किलिंग और वैश्विक सहयोग को एक नई दिशा दी जाएगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण कोरिया की नवाचार क्षमता और छत्तीसगढ़ के संसाधनों के मिलन से विकास का एक नया युग लिखा जाएगा.

छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम: सीएम साय ने इस अवसर पर जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक निवेशक को सिंगल विंडो क्लियरेंस से लेकर भूमि आवंटन जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी. हर स्तर पर कंपनियों को सहयोग प्रदान करेगी. सीएम साय ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में दक्षिण कोरिया कंपनियों की भागीदारी से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विस्तार होगा.

टोक्यो में बस्तर के पूर्व छात्र अविनाश तिवारी से मिले सीएम साय, छत्तीसगढ़ में इंड्रस्टी सेटअप पर हुई चर्चा

जापान में छत्तीसगढ़ पैवेलियन: ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़िया संस्कृति और समृद्धि की झलक

जापान और साउथ कोरिया दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बोले– इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग में छत्तीसगढ़ बनेगा हब

For All Latest Updates

TAGGED:

CM VISHNUDEO SAISAI ON SOUTH KOREA TOURATCA CHAIRMAN IN SEOULदक्षिण कोरिया में विष्णुदेव सायCM SAI ON SOUTH KOREA TOUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.