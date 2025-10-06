ETV Bharat / state

सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की सौजन्य भेंट, रजत जयंती उत्सव का दिया निमंत्रण

सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रजत जयंती उत्सव में आमंत्रति किया है.

राष्ट्रपति से सीएम साय की मुलाकात (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 5:15 PM IST

नई दिल्ली / रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं. यहां वे देश के राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. इस क्रम में सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है. सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट पर इस बात की जानकारी साझा करते हुए इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया. सीएम साय ने राष्ट्रपति को रजत जयंती उत्सव में आमंत्रित किया है.

छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव की जानकारी: सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के बारे में बताया. उन्होंने महामहिम को जानकारी दी कि साल 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने रजत जयंती वर्ष के विशेष अवसर पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी भी राष्ट्रपति को दी.

राष्ट्रपति को रजत जयंती उत्सव का निमंत्रण: मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ आगमन हेतु सादर आमंत्रित किया. इस आमंत्रण पर राष्ट्रपति ने सीएम विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की है.

उपराष्ट्रपति से भी सीएम करेंगे मुलाकात: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद सीएम साय देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे. सीपी राधाकृष्णन के उप राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब सीएम साय की उनसे मुलाकात होगी.

1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ. इस तरह छत्तीसगढ़ अपने राज्य स्थापना के 25 साल पूरे करने जा रहा है. छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक साल 1999 में संसद में पेश हुआ. 25 अगस्त 2000 को इस विधेयक को संसद ने मंजूरी दी. उसके बाद एक नवंबर 2000 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया और इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया.

