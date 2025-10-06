ETV Bharat / state

सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की सौजन्य भेंट, रजत जयंती उत्सव का दिया निमंत्रण

राष्ट्रपति से सीएम साय की मुलाकात ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 6, 2025 at 5:15 PM IST 2 Min Read