पीएम आवास योजना में लेनदेन की बात सामने आई, तो सीधे कलेक्टर को करेंगे सस्पेंड : सीएम विष्णुदेव साय - GOOD GOVERNANCE TIHAR

सुशासन तिहार का तीसरा चरण ( ETV Bharat Chhattisgarh )

May 5, 2025

कोरबा: सुशासन तिहार के अंतर्गत सोमवार को तीसरे चरण का आगाज हुआ. जिसके पहले ही दिन पाली ब्लॉक के ग्राम मदनपुर समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने कलेक्टरों की मीटिंग में हमने सख्त हिदायत दिए थे कि, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 रुपए के भी कहीं लेनदेन की बात आएगी, शिकायत मिलेगी. तो हम सीधे कलेक्टर को सस्पेंड कर देंगे. सुशासन तिहार का बताया खाका : सीएम ने गांव मदनपुर में सुशासन तिहार का खाका बताया. उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार तीन चरणों में है. 8 अप्रैल से शुरू हुआ है, 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रदेश भर में जनता की जो समस्या है. उसे कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारियों ने किया है. 11 अप्रैल से 4 मई तक समस्याओं के समाधान का प्रयास किए गए हैं. इस दौरान 40 लाख से अधिक आवेदन आए हुए हैं. इसमें से अधिकांश आवेदनों के निराकरण का काम हमने कर दिया है. सुशासन तिहार का तीसरा चरण (ETV Bharat Chhattisgarh) सीएम ने कहा "अब तीसरे चरण में जो आज से शुरू हुआ है. वह पूरे मई के अंत तक चलेगा. आज हम यह पहले समाधान शिविर में आए हैं, जो कोरबा के मदनपुर में है. इससे लोगों को मैसेज मिलेगा. सरकार जनता के बीच में जा रही है. डेढ़ साल में हमने जो योजनाएं लागू की हैं, वह योजना जनता तक पहुंच पा रही है या नहीं यह देखने का काम हम कर रहे हैं. औचक निरीक्षण भी हम करेंगे. इससे निश्चित रूप से जिस सुशासन की हम बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की हम बात करते हैं. इस सुशासन तिहार के माध्यम से काफी फर्क पड़ेगा." कोरबा में सीएम का दौरा (ETV Bharat Chhattisgarh) पिछले 5 साल में हुआ बंटाधार, इसीलिए नहीं पहुंचा पानी : सीएम से सवाल पूछा गया कि गर्मी के भीषण मौसम में पानी की समस्या है. कोरबा जिले में टंकी तो लग गई, लेकिन ग्रामीण तक पानी नहीं पहुंच पाया है. इस पर सीएम ने कहा कि देखिए यह एक बहुत ही कल्याणकारी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लागू की है. प्रधानमंत्री बनने के बाद वह चाहते हैं कि सब का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, सबके पास जनधन का खाता हो. इस क्षेत्र में भी काम हुआ है.

