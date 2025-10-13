ETV Bharat / state

कानून व्यवस्था पर सीएम साय की पैनी नजर, महिला व बाल अपराधों पर सख्त रुख

बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, रेंज आईजी, कलेक्टर और एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कानून-व्यवस्था पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक जारी है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जिलों के परफॉर्मेंस और नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की.

नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर विशेष फोकस: बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री ने विस्तृत चर्चा की. जिलों में इन कानूनों के तहत कार्रवाई की प्रगति और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कानून व्यवस्था पर सीएम साय की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिलों की परफॉर्मेंस पर व्यापक समीक्षा: बैठक में सभी जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है. कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, नशा उन्मूलन और प्रशासनिक दक्षता जैसे बिंदुओं पर जिलेवार रिपोर्ट पेश की गई. मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना की और कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों के अफसरों को सुधार के निर्देश दिए.

कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

महिला और बाल अपराधों पर जीरो टॉलरेंस: मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि महिला और बालिका से जुड़े अपराधों में पुलिस को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करनी होगी. ऐसे मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान प्रस्तुत किया जाए, ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी न हो. उन्होंने कहा कि इन अपराधों पर राज्य की नीति साफ है- "शून्य सहनशीलता"