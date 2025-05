ETV Bharat / state

सुशासन तिहार : आम पेड़ के नीचे सीएम साय ने लगाई चौपाल, विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा राशि देने की घोषणा - CHAUPAL IN SUSHASAN TIHAR

आम पेड़ के नीचे सीएम साय ने लगाई चौपाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 31, 2025 at 2:53 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 2:59 PM IST 2 Min Read

जगदलपुर : सुशासन तिहार के अंतिम चरण के अंतर्गत 30 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर जिले ग्राम नारायणपाल पहुंचे. जहां उन्होंने नारायणपाल में आम पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई. इस दौरान योजनाओं की जानकारी लेते हुए ग्रामीणों से संवाद किया.



'सरकार आपकी समस्या का करेगी समाधान' : मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार की सार्थकता को बताते हुए कहा कि पहले चरण में आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में उन पर कार्यवाही हुई और अब तीसरे चरण में सरकार आपके गांव में पहुंची है. हमने बीते डेढ़ वर्षों में जनता के हित में कार्य किया है. सुशासन तिहार हमारा रिपोर्ट कार्ड भी है और सरकार द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर भी. इसके माध्यम से हम जनकल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति जान रहे हैं. आम पेड़ के नीचे सीएम साय ने लगाई चौपाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं. इससे ग्रामीणों को गांव में ही बैंकिंग एवं अन्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी. अभी यह सेवा 1460 पंचायतों में शुरू की गई है. सरकार तकनीक के उपयोग से भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर रही है. पंजीयन की नई प्रक्रिया से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है.

Last Updated : May 31, 2025 at 2:59 PM IST