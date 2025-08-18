ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दुर्ग-भिलाई दौरा, 260 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन - DURG DISTRICT VISIT CM SAI

मुख्यमंत्री साय 18 अगस्त को दुर्ग जिले दौरे पर आ रहे हैं. यहां वे भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे.

DURG DISTRICT VISIT CM SAI
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दुर्ग-भिलाई दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 10:25 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read

दुर्ग: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 18 अगस्त को दुर्ग जिले दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे शहर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों भूमिपूजन और लोकार्पण करने वाले हैं. कुल लोकार्पण और भूमिपूजन के कार्यों की कुल लागत 260 करोड़ रुपए है. साथ ही भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे.

इस तरह होगा आयोजन: भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगभग 241 करोड़ रुपये की लागत से 66 कार्यों का भूमि पूजन और 19 करोड़ रुपये की लागत से 46 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा. मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव करेंगे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल रहेंगे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दुर्ग-भिलाई दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भिलाई के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए यह दौरा ऐतिहासिक साबित होगा.- रिकेश सेन, विधायक, वैशाली नगर

मुख्यमंत्री के दौरे से शहर में संगठन को मजबूती और जनता की समस्याओं का समाधान संगठित ढंग से हो सकेगा.- दया सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष, भिलाई नगर निगम

260 करोड़ की योजनाएं शहर के हर हिस्से को बेहतर बनाएंगी.- पुरुषोत्तम देवांगन, अध्यक्ष, भाजपा भिलाई जिला

हितग्राहियों को मिलेंगे लाभ

  • मृतक निगम कर्मचारी परिवार के 2 सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति
  • महिला हितग्राहियों को 'वूमेन फॉर ट्री' योजना की सामग्री
  • समाज कल्याण विभाग से ट्राई साइकिल
  • सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट
  • अन्य विभागों की योजनाओं का वितरण भी होगा.
DURG DISTRICT VISIT CM SAI
भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्किंग की व्यवस्था: आम नागरिकों, अधिकारियों और मेहमानों के लिए पार्किंग की व्यवस्था इन स्थानों पर की गई है:

होटल वत्स के पास

अमित पार्क के आसपास

सुमित सेल्स के सामने

सुपेला अस्पताल के पास हरा मैदान

सब्जी मंडी रोड (बैंक के पास)

स्वतंत्रता दिवस 2025: रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, CM साय ने किया ऐलान
बेमेतरा जिले को मिले 2 नए कॉलेज; CM साय ने 104 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया
जन्माष्टमी के दिन भिलाई इस्पात संयत्र में हादसा, ब्लास्ट फर्नेस का डस्ट क्रिएचर फटने से आगजनी

दुर्ग: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 18 अगस्त को दुर्ग जिले दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे शहर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों भूमिपूजन और लोकार्पण करने वाले हैं. कुल लोकार्पण और भूमिपूजन के कार्यों की कुल लागत 260 करोड़ रुपए है. साथ ही भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे.

इस तरह होगा आयोजन: भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगभग 241 करोड़ रुपये की लागत से 66 कार्यों का भूमि पूजन और 19 करोड़ रुपये की लागत से 46 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा. मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव करेंगे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल रहेंगे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दुर्ग-भिलाई दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भिलाई के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए यह दौरा ऐतिहासिक साबित होगा.- रिकेश सेन, विधायक, वैशाली नगर

मुख्यमंत्री के दौरे से शहर में संगठन को मजबूती और जनता की समस्याओं का समाधान संगठित ढंग से हो सकेगा.- दया सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष, भिलाई नगर निगम

260 करोड़ की योजनाएं शहर के हर हिस्से को बेहतर बनाएंगी.- पुरुषोत्तम देवांगन, अध्यक्ष, भाजपा भिलाई जिला

हितग्राहियों को मिलेंगे लाभ

  • मृतक निगम कर्मचारी परिवार के 2 सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति
  • महिला हितग्राहियों को 'वूमेन फॉर ट्री' योजना की सामग्री
  • समाज कल्याण विभाग से ट्राई साइकिल
  • सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट
  • अन्य विभागों की योजनाओं का वितरण भी होगा.
DURG DISTRICT VISIT CM SAI
भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्किंग की व्यवस्था: आम नागरिकों, अधिकारियों और मेहमानों के लिए पार्किंग की व्यवस्था इन स्थानों पर की गई है:

होटल वत्स के पास

अमित पार्क के आसपास

सुमित सेल्स के सामने

सुपेला अस्पताल के पास हरा मैदान

सब्जी मंडी रोड (बैंक के पास)

स्वतंत्रता दिवस 2025: रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, CM साय ने किया ऐलान
बेमेतरा जिले को मिले 2 नए कॉलेज; CM साय ने 104 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया
जन्माष्टमी के दिन भिलाई इस्पात संयत्र में हादसा, ब्लास्ट फर्नेस का डस्ट क्रिएचर फटने से आगजनी
Last Updated : August 18, 2025 at 11:04 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BHILAI DEVELOPMENT PROJECTSINAUGURATION CEREMONY BHILAIDURG DISTRICT VISIT CM SAI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.