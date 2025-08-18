दुर्ग: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 18 अगस्त को दुर्ग जिले दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे शहर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों भूमिपूजन और लोकार्पण करने वाले हैं. कुल लोकार्पण और भूमिपूजन के कार्यों की कुल लागत 260 करोड़ रुपए है. साथ ही भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे.

इस तरह होगा आयोजन: भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगभग 241 करोड़ रुपये की लागत से 66 कार्यों का भूमि पूजन और 19 करोड़ रुपये की लागत से 46 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा. मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव करेंगे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल रहेंगे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दुर्ग-भिलाई दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भिलाई के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए यह दौरा ऐतिहासिक साबित होगा.- रिकेश सेन, विधायक, वैशाली नगर

मुख्यमंत्री के दौरे से शहर में संगठन को मजबूती और जनता की समस्याओं का समाधान संगठित ढंग से हो सकेगा.- दया सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष, भिलाई नगर निगम

260 करोड़ की योजनाएं शहर के हर हिस्से को बेहतर बनाएंगी.- पुरुषोत्तम देवांगन, अध्यक्ष, भाजपा भिलाई जिला

हितग्राहियों को मिलेंगे लाभ

मृतक निगम कर्मचारी परिवार के 2 सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति

महिला हितग्राहियों को 'वूमेन फॉर ट्री' योजना की सामग्री

समाज कल्याण विभाग से ट्राई साइकिल

सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट

अन्य विभागों की योजनाओं का वितरण भी होगा.

भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्किंग की व्यवस्था: आम नागरिकों, अधिकारियों और मेहमानों के लिए पार्किंग की व्यवस्था इन स्थानों पर की गई है:

होटल वत्स के पास

अमित पार्क के आसपास

सुमित सेल्स के सामने

सुपेला अस्पताल के पास हरा मैदान

सब्जी मंडी रोड (बैंक के पास)