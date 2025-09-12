ETV Bharat / state

जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को होगा सीधा फायदा, गब्बर सिंह टैक्स कहकर मजाक उड़ाने वालों को मिला जवाब: सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय ने जीएसटी के सरलीकरण का स्वागत किया है. उन्होंने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है.

NEW GST REFORM
जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 9:04 PM IST

रायपुर: 3 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा कर दी. इसे भारत में न्यू जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है. रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस रिफॉर्म को लेकर प्रेस वार्ता की. सीएम साय ने मोदी सरकार के इस कदम की तारीफ की और गब्बर सिंह टैक्स कहकर निशाना साधने वाले राहुल गांधी पर तंज कसा.

"कई तरह के टैक्स से मिली मुक्ति": मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 के पहले इस देश में अनेकों तरह के टैक्स होते थे. 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के उपकर होते थे. टैक्स के ऊपर टैक्स होता था. व्यापार करने में बड़ी कठिनाई होती थी लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया. वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कोयले में प्रति टन 400 रुपए शेष लग रहा था. वह अब समाप्त कर दिया गया है. उसकी जगह पर हम उसे जीएसटी में मर्ज कर दिए हैं. भारत सरकार के द्वारा जो भी शेष लगाया जाता है उसका स्पेसिफिक परपज होता है.

जीएसटी रिफॉर्म वित्त मंत्री ने जताई खुशी (ETV BHARAT)

साल 2017 के पहले इस देश में अनेकों तरह के टैक्स होते थे. 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के उपकर होते थे. टैक्स के ऊपर टैक्स होता था. व्यापार करने में बड़ी कठिनाई होती थी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

जीएसटी का मजाक उड़ाने वालों को मिला जवाब: सीएम साय ने कहा कि साल 2017 में यह ऐतिहासिक फैसला पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया. वह जीएसटी लेकर आए. एक देश एक टैक्स पूरे देश में एक समान टैक्स लागू किया गया. उस समय विपक्षी लोग उसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस जीएसटी के लागू होने के बाद इस देश में उद्योग व्यापार यह सब आसान हुआ. किसानों को भी लाभ हुआ. सीएम साय ने आगे कहा कि हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है. 80% आबादी किसानों की है. हमर छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा कहलाता है. तो इस जीएसटी के लाने से यह सब में बहुत फायदा हुआ है. पूरे टैक्स को चार स्लैब में रखा गया .

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के मंच से देश की जनता से पीएम मोदी ने वादा किया था. उन्होंने कहा था कि जीएसटी में रिफॉर्म लायेंगे. मात्र 20 दिनों में रिफॉर्म लाकर उन्होंने दिखा दिया. आज विशेषकर मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा, बहुत सारे कृषि यंत्र, कीटनाशक, खाद जैसी चीजें 5% जीएसटी के स्लैब में है. इससे हमारे देश को विशेष कर छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत ही लाभ होने वाला है. विशेष कर जो कृषि यंत्र की कीमत है बहुत सस्ती हो गई है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

रोजमर्रा की चीजें हुई सस्ती: सीएम ने आगे कहा कि इस जीएसटी से रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई है. तेल, शैंपू ,टूथपेस्ट, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन और ट्रैक्टर कल पुर्जों की कीमत में कमी आएगी. स्वास्थ्य और जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल सेक्टर इस सब के उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी. वस्त्र उद्योग को भी इस जीएसटी रिफॉर्म से काफी लाभ होने वाला है.

"आम लोगों को होगा सीधा फायदा": सीएम ने कहा कि एक अंदाजा है कि जो लोग तीन से साढ़े तीन लाख साल में अपने जीवन यापन के लिए खर्च करते हैं. उनके लिए 50 हजार रुपये की बचत होगी. जीएसटी रिफॉर्म किसानों के लिए एक वरदान जैसा है. ट्रैक्टर, हार्वेस्टर पर अलग-अलग जीएसटी था. जिसको घटकर मात्र 5% कर दिया गया है, इससे किसानों की लागत में काफी कमी आएगी और कृषि को बढ़ावा देने में जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ा सहायक होगा.

एक विशेष खुशी का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि यहां पर कोयला में सेस हटाया गया है. इसका सीधा-सीधा लाभ अब छत्तीसगढ़ को मिलेगा. जीएसटी की राशि छत्तीसगढ़ को ज्यादा मिलेगी. इससे आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ हमारा फिर बेहतर होगा. वित्त मंत्री के कुशल नेतृत्व में हम लोग अच्छा कर पाएंगे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

वित्त मंत्री ने जीएसटी के नए स्लैब पर रखा पक्ष: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कोयले में प्रति टन 400 रुपए शेष लग रहा था वह अब समाप्त कर दिया गया है. उसकी जगह पर हम उसे जीएसटी में मर्ज कर दिए हैं. भारत सरकार के द्वारा जो भी शेष लगाया जाता है उसका स्पेसिफिक परपज होता है. जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया सभी राज्य और केंद्र की सरकार सभी राज्य बैठकर जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिए थे कि 5 वर्षों तक जीएसटी का कंपनसेशन हम राज्यों को प्रदान करेंगे. यह यूनियन की ओर से जिम्मेदारी ली गई थी. इस बीच में करोना आया जिससे राजस्व में एकाएक गिरावट आई. जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व में गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद भी भारत सरकार 14 परसेंट ग्रोथ के हिसाब से सभी राज्यों को जीएसटी का जो कंपनसेशन है उसे दिया है.

"केंद्र को कोरोना में लेना पड़ा लोन": वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार को कोरोना के कारण विशेष लोन लेना पड़ा. लोन लेने का काम भी भारत सरकार ने किया, लेकिन राज्यों को कंपनसेशन जरूर दिया. अतिरिक्त जो लोन लिया गया था उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए सेस लगाया गया था. सेस को समाप्त करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि लोन जो लिया गया था उसका रीपेमेंट किया जाता था. इसलिए सेस लगाया जाता था और वह सेस पूल में चला जाता था. उस सेस पूल से लोन अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट उसको रीपेमेंट किया जाता था, यह सिस्टम था.

"लोन का पेमेंट हो जाएगा पूरा": वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अक्टूबर 2025 में यह लोन का रीपेमेंट पूरा हो जाएगा. इसलिए भारत सरकार ने सेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. सेस को जीएसटी में मर्ज कर देने के बाद 50% हिस्सा राज्य को मिल जाएगा. छत्तीसगढ़ में जितना भी कोयला खपत होगा पहले जो भी सेस लगता था. वह पूरा पैसा सेस पूल में चला जाता था. अब 50% राशि छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगी और 50% राशि केंद्र सरकार को मिलेगी.

