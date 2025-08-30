रायपुर: विष्णुदेव साय 22 अगस्त से 29 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे. शनिवार को उनकी वापसी हुई. सीएम के स्वागत के लिए मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे. मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्य से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक गूंजता रहा.

विदेश दौरा पूरा कर रायपुर लौटे सीएम: सीएम ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है. छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं. मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ. यह लगा नहीं कि हम परदेश में हैं. सीएम ने कहा कि हमारे उद्यमी हमारे कारोबारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत भूमि का नाम हर तरफ रोशन कर रहे हैं.

एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 8 दिवसीय जापान और साउथ कोरिया की सफल यात्रा के बाद शनिवार को रायपुर लौटना हुआ है. पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता और सांसद मंत्रिमंडल के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया. स्वागत सत्कार को लेकर सीएम ने लोगों का आभार जताया. सीएम ने कहा कि जापान और साउथ कोरिया की 8 दिवसीय यात्रा सफल और सुखद रही. इसमें टोक्यो ओसाका सियोल जैसे शहरों में जाने का मुझे मौका मिला.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री भी जापान की यात्रा पर हैं. जब से वह भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से विश्व में हर जगह भारतीयों को मान और सम्मान मिल रहा है. मैं पहले भी विदेश गया हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद विदेश में जो भारतीयों का सम्मान मिला वह पहले कभी नहीं मिला था. यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर कहा की प्रधानमंत्री का जापान दौरा अच्छा साबित हुआ है. जो mou हुआ है वह आने वाले 10 साल में लगभग 6 लाख करोड रुपए का निवेश देगा. जिससे देश के साथ ही इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा.

सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के सशक्तीकरण के लिए इंडिया-जापान स्किल डेवलपमेंट एवं ह्यूमन रिसोर्स सेंटर स्थापित करने के लिए बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को निवेश के लिए आमंत्रित किया है. साथ ही, प्रदेश के भूजल में भारी धातु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जापान की बायोसीड्स कॉर्पोरेशन, इशिवाका को भी निवेश के लिए आमंत्रण दिया है.