रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम विष्णु देव साय, नक्सलवाद और रक्षा क्षेत्र में हुए विकास पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज दिल्ली दौरे पर हैं.

CM Sai on Delhi tour
राजनाथ सिंह से मिले सीएम विष्णु देव साय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सुबह ही दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं. दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णु देव साय कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे. सीएम साय ने सबसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. सीएम ने राजनाथ सिंह से मुलाकात उनके निवास पर की. इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया जा रहा है. सीएम विष्णु देव साय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नक्सलवाद और रक्षा क्षेत्र में विकास संबंधी विषयों पर चर्चा हुई. मुलाकात के दौरान केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम साय: राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सीएम विष्णु देव साय का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मिलने जाएंगे. 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने वाले विश्व आदिवासी गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति को निमंत्रण देंगे. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सीएम उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे. मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति को भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देंगे.

CM Sai on Delhi tour
पीएम मोदी भी आने वाले हैं छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है. शासन स्तर पर हर जिले में स्थापना दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं. राज्योत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे. पीएम मोदी 1 नवंबर को राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे.

CM Sai on Delhi tour
अमित शाह कर चुके हैं बस्तर का दौरा: बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे. दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया और बस्तर दशहरा के रस्म में शामिल हुए. केंद्रीय गृहमंत्री ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा. शाह ने कहा कि नक्सली हथियार डाल सरेंडर कर दें शासन की ओर से उनका पुनर्वास किया जाएगा.

