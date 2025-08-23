ETV Bharat / state

जापान में एनटीटी लिमिटेड के सीईओ कायो इटो से मिले सीएम, छत्तीसगढ़ में निवेश पर टोक्यो में हुई चर्चा - DISCUSSION ON INVESTMENT IN CG

एक्स पर सीएम ने कहा कि ''छत्तीसगढ़ में डिजिटल और उन्नत आईटी और तकनीक संचालित निवेश पर सार्थक बातचीत हुई''.

DISCUSSION ON INVESTMENT IN CG
व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read

रायपुर: सीएम विष्णु देव साय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जापान के दौरे पर हैं. टोक्यो में सीएम साय ने राज्य में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापारिक हस्तियों के साथ बैठकें की. बैठक के बाद सीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हमने एनटीटी लिमिटेड के सीईओ कायो इटो के साथ बैठक की और छत्तीसगढ़ में डिजिटल और उन्नत आईटी और तकनीक-संचालित निवेश पर चर्चा की.

टोक्यो में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम: विष्णु देव ने कहा, "टोक्यो पहुंचने पर, मैंने एनटीटी लिमिटेड जापान की सीईओ सुश्री कायो इटो से मुलाकात की, जो 90 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सॉल्यूशंस में वैश्विक नेता हैं. छत्तीसगढ़ में डिजिटल और उन्नत आईटी और तकनीक संचालित निवेश पर हमारे बीच चर्चा हुई.

DISCUSSION ON INVESTMENT IN CG
व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम (ETV Bharat)

एनटीटी लिमिटेड की सीईओ कायो इटो: सीएम ने बताया कि जापान में भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज की ओर से आयोजित रात्रिभोज में भी हम शामिल हुए. साय ने कहा कि जापान की तकनीक के साथ छत्तीसगढ़ के उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थायी इंडो पैसिफिक व्यापार को आगे बढ़ाने पर हमारी सार्थक चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की तकनीक का लाभ उठाना और टिकाऊ हिंद प्रशांत व्यापार को आगे बढ़ाना है.

जापान और दक्षिण कोरिया: विष्णु देव साय भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारत सरकार के निमंत्रण पर जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. इस यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना है. टोक्यो (22-24 अगस्त) में, प्रतिनिधिमंडल निवेशक संपर्क सत्रों और जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ व्यापारिक बैठकों में भाग लेगा.

वर्ल्ड एक्सपो 2025: सीएम साय 25 अगस्त को वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेने के लिए ओसाका जाएंगे. विभिन्न हितधारकों के साथ छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों पर वहां चर्चा भी करेंगे. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने बताया कि दौरे का अंतिम चरण सियोल (27-29 अगस्त) में होगा, जहां निवेशक गोलमेज बैठकें, शीर्ष कोरियाई कंपनियों और व्यापार संघों के साथ बैठकें और संवाद आयोजित किए जाएंगे.

भारत मंडपम: ओसाका में आयोजित होने वाले विश्व एक्सपो 2025 में भारत मंडपम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंडप के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत, नवाचार की संस्कृति और उभरते भविष्योन्मुखी क्षेत्रों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा. मुख्यमंत्री साय इस अवसर पर कंपनियों को छत्तीसगढ़ में इस्पात, खनन, स्वच्छ ऊर्जा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेंगे.

सीएम विष्णु देव साय ने एक्स पोस्ट के जरिए दी जानकारी: सीएम ने बताया कि ''टोक्यो पहुंचने पर, मेरी मुलाकात एनटीटी लिमिटेड जापान की सीईओ सुश्री कायो इतो से हुई, जो 90 अरब डॉलर के राजस्व के साथ आईटी बुनियादी ढांचे और डिजिटल समाधान में वैश्विक नेता हैं. छत्तीसगढ़ में डिजिटल और उन्नत आईटी और तकनीक संचालित निवेश पर चर्चा हुई.

वर्ल्ड एक्सपो 2025 में मिला सीएम विष्णुदेव साय को न्यौता, राज्य स्तरीय स्टॉल भी होगा स्थापित
वर्ल्ड एक्सपो 2025 में मिला सीएम विष्णुदेव साय को न्यौता, राज्य स्तरीय स्टॉल भी होगा स्थापित
जापान और साउथ कोरिया दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बोले– इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग में छत्तीसगढ़ बनेगा हब

रायपुर: सीएम विष्णु देव साय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जापान के दौरे पर हैं. टोक्यो में सीएम साय ने राज्य में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापारिक हस्तियों के साथ बैठकें की. बैठक के बाद सीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हमने एनटीटी लिमिटेड के सीईओ कायो इटो के साथ बैठक की और छत्तीसगढ़ में डिजिटल और उन्नत आईटी और तकनीक-संचालित निवेश पर चर्चा की.

टोक्यो में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम: विष्णु देव ने कहा, "टोक्यो पहुंचने पर, मैंने एनटीटी लिमिटेड जापान की सीईओ सुश्री कायो इटो से मुलाकात की, जो 90 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सॉल्यूशंस में वैश्विक नेता हैं. छत्तीसगढ़ में डिजिटल और उन्नत आईटी और तकनीक संचालित निवेश पर हमारे बीच चर्चा हुई.

DISCUSSION ON INVESTMENT IN CG
व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम (ETV Bharat)

एनटीटी लिमिटेड की सीईओ कायो इटो: सीएम ने बताया कि जापान में भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज की ओर से आयोजित रात्रिभोज में भी हम शामिल हुए. साय ने कहा कि जापान की तकनीक के साथ छत्तीसगढ़ के उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थायी इंडो पैसिफिक व्यापार को आगे बढ़ाने पर हमारी सार्थक चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की तकनीक का लाभ उठाना और टिकाऊ हिंद प्रशांत व्यापार को आगे बढ़ाना है.

जापान और दक्षिण कोरिया: विष्णु देव साय भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारत सरकार के निमंत्रण पर जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. इस यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना है. टोक्यो (22-24 अगस्त) में, प्रतिनिधिमंडल निवेशक संपर्क सत्रों और जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ व्यापारिक बैठकों में भाग लेगा.

वर्ल्ड एक्सपो 2025: सीएम साय 25 अगस्त को वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेने के लिए ओसाका जाएंगे. विभिन्न हितधारकों के साथ छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों पर वहां चर्चा भी करेंगे. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने बताया कि दौरे का अंतिम चरण सियोल (27-29 अगस्त) में होगा, जहां निवेशक गोलमेज बैठकें, शीर्ष कोरियाई कंपनियों और व्यापार संघों के साथ बैठकें और संवाद आयोजित किए जाएंगे.

भारत मंडपम: ओसाका में आयोजित होने वाले विश्व एक्सपो 2025 में भारत मंडपम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंडप के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत, नवाचार की संस्कृति और उभरते भविष्योन्मुखी क्षेत्रों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा. मुख्यमंत्री साय इस अवसर पर कंपनियों को छत्तीसगढ़ में इस्पात, खनन, स्वच्छ ऊर्जा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेंगे.

सीएम विष्णु देव साय ने एक्स पोस्ट के जरिए दी जानकारी: सीएम ने बताया कि ''टोक्यो पहुंचने पर, मेरी मुलाकात एनटीटी लिमिटेड जापान की सीईओ सुश्री कायो इतो से हुई, जो 90 अरब डॉलर के राजस्व के साथ आईटी बुनियादी ढांचे और डिजिटल समाधान में वैश्विक नेता हैं. छत्तीसगढ़ में डिजिटल और उन्नत आईटी और तकनीक संचालित निवेश पर चर्चा हुई.

वर्ल्ड एक्सपो 2025 में मिला सीएम विष्णुदेव साय को न्यौता, राज्य स्तरीय स्टॉल भी होगा स्थापित
वर्ल्ड एक्सपो 2025 में मिला सीएम विष्णुदेव साय को न्यौता, राज्य स्तरीय स्टॉल भी होगा स्थापित
जापान और साउथ कोरिया दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बोले– इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग में छत्तीसगढ़ बनेगा हब

For All Latest Updates

TAGGED:

TOKYOWORLD EXPO 2025JAPAN AND SOUTH KOREA TOURGLOBAL INVESTMENTDISCUSSION ON INVESTMENT IN CG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.