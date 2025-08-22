नई दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को हुए हमले के बाद शुक्रवार को सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांधीनगर पहुंचीं. इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आज गांधीनगर वालों को दो उपहार देना चाहती हूं. पहला, मैंने अपने भाई अरविन्दर सिंह लवली को पूरे जमुनापार का जिम्मा दे दिया है. उन्हें यमुनापार विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है. यहां आने से पहले आदेश जारी करके आ रही हूं. आपको एक तो केंद्रीय मंत्री मिल ग‌ए अपने सांसद के रूप में और दूसरे आपके विधायक अरविंदर सिंह लवली यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं.

उन्होंने आगे कहा, दूसरा उपहार है यह है कि मैंने आपके सांसद और विधायक को कह दिया है कि यमुनापार का जितना भी काम आपको कराना है कराइए, बजट की चिंता मत करिए. जितना बजट चाहिए उतना बजट में आपको अभी देती हूं. बस आपको फाइलें तैयार करानी है. बजट जितना चाहिए उतना मिलेगा. पिछले सालों में जो डीटीसी बसें चलती थीं, बेतरतीब तरीके से चलती थीं. हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट को रिवाइज किया है. बड़ी संख्या में इलैक्ट्रिक बसों को जोड़ा है. रूट की मैपिंग कर रहे हैं. इसकी शुरुआत यमुनापार से हो रही है.

दिल्ली सीएम ने यमुनापार के लोगों को दी सौगात (ETV Bharat)

रेडीमेड कपड़े हैं विशेषता: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि जो हमारी माताएं बहनें मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही हैं, उनको कहना चाहती हूं कि वक्त के साथ यमुना अविरल बहती दिखेंगी. पानी, सीवर की नई लाइनें बिछेंगी. आपकी ये दीदी रेखा ना रूकेगी ना डरेगी. आपके लिए संघर्ष करती रहेगी. सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान लोगों से यह भी अपील की कि स्वदेशी अपनाइए. आपने इनकम का बहुत बड़ा स्रोत खड़ा किया है, जो लोग कल तक साउथ दिल्ली में घूमते थे आज गांधी नगर की मार्केट में आते हैं, इसको आगे बढ़ाना है. सभी प्रदेशों में एक जिला एक प्रोडक्ट की योजना चल रही है. मैं सोचती हूं कि हमारे यहां जिले में किस जिले का क्या उत्पाद हो सकता है तो आज मुझे क्लियर हुआ है कि इस जिले का प्रोडक्ट रेडीमेड कपड़े यहां की विशेषता है‌. इसे हमें विश्व स्तर पर लेकर के जाना है.

यह भी पढ़ें-

हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में गांधी नगर पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, जानिए कैसी रही सुरक्षा व्यवस्था

हमले के बाद पहली बार पब्लिक प्रोग्राम में पहुंचीं Delhi CM के सामने नारेबाजी, आरोपी पकड़ा गया