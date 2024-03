सीएम सुक्खू ने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को लेकर अब क्या कह दिया ?

शिमला: हिमाचल कांग्रेस की अंदरूनी कलह का आलम ये है कि सरकार पर संकट खड़ा हो गया है. इस बीच बागी विधायकों से लेकर सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. इन बयानों के बाद हिमाचल कांग्रेस का संकट कम होने की बजाय एक कदम और आगे निकल जाता है. इस बीच सीएम सुक्खू ने प्रतिभा सिंह के एक बयान पर पलटवार किया है. इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली जाने और बीजेपी से मुलाकात के सवाल पर भी सीएम ने बयान दिया है.

"मेरे साथ 80% विधायक"

दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सीएम सुक्खू पर संगठन पर अनदेखी का आरोप कई बार लगा चुकी है. ताजा सियासी ड्रामें के बीच भी प्रतिभा सिंह ने कहा था कि उन्हें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए. प्रतिभा सिंह ने राजेंद्र राणा का उदाहरण देकर कहा था कि उन्हें 14 महीने बाद भी सरकार में जगह नहीं मिली जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया.

"80% विधायक जिसके साथ जुड़े हों, उससे ज्यादा साथ क्या होगा. मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया. वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं. उनसे हमारे राजनीतिक संबंध भी हैं और हम रोजाना सुबह और शाम भी मिलते हैं. उन्होंने किस संदर्भ में कहा कि सीएम को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है" - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

विक्रमादित्य सिंह को लेकर सीएम ने क्या कहा ?

हिमाचल कांग्रेस में चल रही इस खेल के बीच सबकी निगाहें कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर टिकी है. दरअसल सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में हैं और बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में हैं. हालांकि मुख्यमंत्री के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें बताया था कि वो कहां जा रहे हैं.

"विक्रमादित्य सिंह हमारे PWD मिनिस्टर हैं. वो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते. आज खबर आई है कि वो राजस्थान गए हैं. मीडिया बहुत ज्यादा हाइप कर रहा है. उनके भाजपा नेताओं से मिलने को लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता है. लेकिन वो हमारे मंत्री है और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं राजस्थान जा रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत काम है."- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल

कुल मिलाकर हिमाचल कांग्रेस पर छाए संकट के बादलों के बीच बयानबाजी की बौछार जारी है. जो इस संकट को हल निकालने की बजाय इसे और गहरा कर रही है. संकट मोचक बनकर भेजे गए पर्यवेक्षकों की टीम गुरुवार को All is Well का दावा करके वापस चली गई लेकिन हिमाचल कांग्रेस में ऑल इज वेल नाम की चिड़िया नजर नहीं आ रही है.

