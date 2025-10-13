ETV Bharat / state

हिमाचल में 1734 करोड़ का निवेश, 5388 को मिलेगा रोजगार, सुक्खू सरकार ने दी इतने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक ( ETV Bharat )