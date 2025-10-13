ETV Bharat / state

हिमाचल में 1734 करोड़ का निवेश, 5388 को मिलेगा रोजगार, सुक्खू सरकार ने दी इतने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 31वीं बैठक की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की.

State Single Window Approval and Monitoring Authority Meeting
राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 10:30 PM IST

4 Min Read
शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 31वीं बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सुक्खू सरकार ने नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 28 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी. इन प्रस्तावों में करीब 1734.65 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश होगा. इसके अलावा प्रदेश में करीब 5388 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की भी संभावना है.

ये प्रस्ताव शामिल

प्राधिकरण की ओर से अनुमोदित नए प्रस्तावों में शामिल-

  • माल्ट स्पिरिट ताजा और परिपक्व माल्ट स्पिरिट, जिन, भारत में निर्मित विदेशी तरल, मवेशी चारा के विनिर्माण के लिए मैसर्स एंगस डंडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिला कांगड़ा.
  • सोलर सेल के विनिर्माण के लिए मैसर्स मैनवर्स फार्मा एलएलपी, तहसील पांवटा साहिब, मैसर्स समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-3, तहसील बद्दी, मैसर्स जुपिटर सोलरटेक प्राइवेट लिमिटेड, तहसील बद्दी.
  • इलेक्ट्रिक वाहन, स्पेयर पार्ट्स (एसेसरीज) के विनिर्माण के लिए मैसर्स मोरपेन मेडिपैथ लिमिटेड, बद्दी, मैसर्स वीरा मोनोकार्टन्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, मेसर्स ओपीजी मोबिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-3 एक्सटेंशन, बद्दी.
  • कैप्सूल, ड्राई इंजेक्शन, लिक्विड इंजेक्शन, टैबलेट 500 एमजी के विनिर्माण के लिए मेसर्स सुपीरियर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी.
  • ऑटो स्पेयर पार्ट्स रीयर और फ्रंट एक्सेल शाफ्ट, विभिन्न नली के मामले स्पिंडल स्पूल, संयुक्त क्रॉस पिनियन योक, गियर शाफ्ट, मशीन ऑटोमोटिव पार्ट्स, पिनियन सपोर्ट क्लच के निर्माण के लिए मेसर्स एम्ब्रोस ऑटोकॉम्प लिमिटेड यूनिट एम्प्रेसिजन, तहसील बद्दी.
  • लोहा और इस्पात के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स और घटकों के निर्माण के लिए मेसर्स डेजर्ट ईगल आर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी.
  • कंप्रेस्ड बायोगैस, एफओएम और एलएफओएम जैविक उर्वरक के निर्माण के लिए मेसर्स सीबीजी प्लांट तहसील पांवटा साहिब.
  • मेटलर्जिकल बायोचार और टोरेफाइड बायोमास के निर्माण के लिए मेसर्स बहारी रिन्यूअल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बहारी तहसील धर्मपुर, जिला मंडी.
  • आइसक्रीम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क के निर्माण के लिए मेसर्स पारस मसाले, तहसील हरोली.

इन प्रस्तावों को भी मंजूरी

बैठक के दौरान प्राधिकरण ने इन विस्तार प्रस्तावों को प्रदान की मंजूरी

  • जूतों के निर्माण के लिए मैसर्स कैम्पस ऐक्टिवियर लिमिटेड बद्दी.
  • करेंसी नोट, सुरक्षा पिगमेंट के निर्माण के लिए मैसर्स एरिस्टोक्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पांवटा साहिब.
  • इंजेक्शन, कैप्सूल, मलहम, सिरप, टैबलेट के निर्माण के लिए इंजीनियर्ड फिल्म्स फायल और लेमिनेट, फार्मा पैकेजिंग इंडक्शन वेड मेसर्स यूनाइटेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तहसील नालागढ़, जिला सोलन.
  • इंजेक्शन के निर्माण के लिए मेसर्स एरिस्टो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, तहसील बद्दी, जिला सोलन.
  • इंजेक्शन निर्माण के लिए मैसर्स जाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड, बद्दी.
  • फार्मास्युटिकल फार्मूलेशन (कैप्सूल) निर्माण के लिए मैसर्ज खुराना ओलेओ केमिकल्स (यूनिट-2), तहसील बद्दी.
  • सोलिनायड वाल्वस निर्माण के लिए लैब्सा, एओएस, एसएलएस, एसएलईएस, सीएपीबी, सीएमईए, ईजीएमएस, ईजीडीएस, बीकेसी, फार्मूलेशन, सिंथेटिक यार्न के निर्माण के लिए मैसर्स सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, तहसील नालागढ़, जिला सोलन.
  • वितरण ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर के विनिर्माण के लिए मैसर्ज एनजीजी पावर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तहसील हरोली, जिला ऊना.
  • ऑटो कंपोनेंट्स, एलॉय व्हील, सीमलेस ट्यूब/आउटर ट्यूब, एल्यूमीनियम कास्टिंग के विनिर्माण के लिए मैसर्स माइक्रो सीमलेस, तहसील बद्दी, जिला सोलन.
  • बोतलें, अन्य रंगीन सौंदर्य प्रसाधनों के कंटेनर, लिपस्टिक, मस्कारा, आई लाइनर, काजल पेंसिल आदि, कैप और क्लोजर, जार के विनिर्माण के लिए मैसर्स यूनिको कॉस्मेटिका प्राइवेट लिमिटेड, तहसील नालागढ़.
  • बैटरी चार्जिंग और पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए, मैसर्स बालाजी स्टोरेज बैटरीज लिमिटेड यूनिट-3, पांवटा साहिब.
  • नूडल्स और साबुन, औद्योगिक मोनोकार्बाेलिक फैटी एसिड, आसुत ग्लाइक्राइन, पिच और अवशेष, क्रूड ग्लाइक्राइन के निर्माण के लिए मैसर्स राज इंडस्ट्रीज, तहसील नालागढ़.
  • प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के ढक्कन के निर्माण के लिए मेसर्स अल्पला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी.
  • टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड सिरप, लिक्विड सैशे, लाजेजेस के निर्माण के लिए मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड तहसील बद्दी.
  • इन्फ्यूजन बीएफएस, ग्लास बोतल, लेपित और बिना लेपित टैबलेट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ओरल ड्राई पाउडर सैशे, लिक्विड सिरप सस्पेंशन के निर्माण के लिए मेसर्स हेटविक हेल्थकेयर एलएलपी, तहसील नालागढ़.

मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हर प्रस्ताव में कौशल-वार रोजगार का विवरण शामिल करने और श्रम-प्रधान एवं हरित उद्योगों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान पट्टादरों की समीक्षा करने और औद्योगिक प्लॉट के लिए रूपांतरण नीति भी तैयार करने के भी निर्देश दिए.

