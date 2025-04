ETV Bharat / state

हिमाचल बिजली बोर्ड में होगी फील्ड स्टाफ की भर्ती, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान - HP ELECTRICITY BOARD RECRUITMENT

ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : April 8, 2025 at 7:15 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 8:31 AM IST 2 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलने वाले हैं. प्रदेश सरकार स्टाफ की कमी की कमी को दूर करने के लिए बिजली बोर्ड में बड़ी संख्या में फील्ड स्टाफ की भर्ती करने जा रही है. यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है. बड़े पैमाने पर फील्ड स्टाफ की भर्ती सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है. इसी के तहत विद्युत बोर्ड के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए एचपीएसईबीएल में बड़े पैमाने पर फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी. प्रदेश में बिना किसी बाधा के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में एचपीपीटीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की. प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को वापस आने का विकल्प

