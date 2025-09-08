ETV Bharat / state

हिमाचल में वापस हो सकती है हायर ग्रेड वाली अधिसूचना, सीएम सुक्खू ने दिए संकेत

सतपाल सिंह सत्ती ने हायर ग्रेड पे अधिसूचना को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 7:07 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हायर ग्रेड पे से जुड़ी अधिसूचना वापस हो सकती है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार देर रात इसके संकेत दिए हैं. दरअसल, देर रात पुलिस विभाग व सीएम की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी इस मसले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले. उन्होंने सीएम सुक्खू को इस अधिसूचना के बाद कर्मचारियों को होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर चिंता से अवगत करवाया. सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया कि इस मसले पर विचार किया जाएगा. साथ ही सीएम ने कहा कि आगामी दिनों में संबंधित अधिसूचना को वापस लेने पर विचार किया जाएगा.

Higher grade notification may be returned in Himachal
हायर ग्रेड वाली अधिसूचना (Notification)

उल्लेखनीय है कि इससे पहले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पन्ने पर लिखा था कि हायर ग्रेड पे के विषय पर जल्द ही सीएम से बात की जाएगी. वहीं, एचपीटीडीसी के चेयरमैन और कैबिनेट रैंक प्राप्त आरएस बाली से भी कर्मचारियों के एक दल ने कांगड़ा जिला में मुलाकात की थी. बाली ने भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि इस मामले में वे सीएम से बात करेंगे. भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और ऊना सदर के एमएलए सतपाल सिंह सत्ती ने भी इस अधिसूचना को लेकर सुखविंदर सिंह सरकार को घेरा है. ऐसे में चौतरफा विरोध के बाद सीएम की तरफ से रविवार देर रात उनसे मिलने आए कर्मचारियों को भरोसा दिया गया कि आगामी दिनों में इस मामले पर चर्चा कर अधिसूचना को वापस लेने पर विचार किया जाएगा.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूर्व में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने छठे वेतन आयोग को लागू किया था. इसमें कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ दिया गया था. जयराम सरकार ने वर्ष 2022 में एक संशोधन के जरिए हायर ग्रेड पे को लेकर नियम 7-ए जोड़ा था. इसमें सरकारी सेवा में 3 जनवरी 2022 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों की कम से कम 89 श्रेणियों को दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर हायर ग्रेड पे मिलना था. अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रेड पे नोटिफिकेशन जारी कर नियम 7-ए को ओमिट कर दिया यानी हटा दिया. इस संशोधन से जुड़ी अधिसूचना 6 सितंबर को जारी हुई. उसके बाद से ही इस अधिसूचना का विरोध हो रहा है. विरोध इसलिए हो रहा है कि इससे 89 श्रेणियों के कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 5 से लेकर 20 हजार रुपए तक कम हो जाएगी. कर्मचारियों का कहना है कि हायर ग्रेड पे के बाद उन्होंने नए वेतन के हिसाब से होम लोन आदि लिए हुए हैं. अब उनकी किश्तों को कैसे भरेंगे?

तीन साल बाद सेम डे हुआ खेल

दिलचस्प बात है कि तीन साल पहले 6 सितंबर 2022 को भाजपा सरकार के समय हायर ग्रेड पे यानी राइडर वाली नोटिफिकेशन लागू हुई थी. अब तीन साल बाद 2025 में 6 सितंबर के ही दिन इस नोटिफिकेशन में संशोधन कर नियम 7-ए को हटाया गया. हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के संयुक्त सचिव हुक्म सिंह ने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि सरकार द्वारा किए गए संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा के साथ हुई बैठक के बाद संयुक्त रूप से बयान में कहा गया कि 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को दो साल का नियमित कार्यकाल पूरा होने पर हायर ग्रेड पे मिलने को लेकर 6 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी हुई थी. अब मौजूदा सरकार ने इसे वापस लिया है. इससे 89 श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों को महीने में वेतन में बहुत नुकसान होगा. प्रतिमाह 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान वेतन में होगा. संगठन ने इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की थी.

खजाने पर पड़ रहा वित्तीय बोझ

दरअसल, हायर ग्रेड पे को लेकर कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं. एक केस का उदाहरण देखें तो शिक्षा विभाग में 2018 में नियुक्त हुई आयुषी (क्लर्क) व 2019 में क्लर्क नियुक्त हुए मोहित शर्मा को हायर ग्रेड पे मिलना था, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला. ये दोनों अपने केस को हाईकोर्ट ले गए. हाईकोर्ट से 19 सितंबर 2024 को उनके पक्ष में फैसला आया. वित्त विभाग से फिर भी इन दोनों को ये लाभ नहीं दिया गया. फिर दोनों ने एग्जीक्यूशन पिटिशन दाखिल की. हाईकोर्ट ने दो दिन के भीतर सरकार को हायर ग्रेड पे का लाभ देने के आदेश जारी किए. इस मामले में 8 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए आदेश लागू करने को कहा. उसके बाद दोनों कर्मचारियों को लाभ मिला. इसी तरह का मामला कृषि विभाग के क्लर्क अश्विनी कुमार का भी था. वे भी कोर्ट पहुंचे थे और वहां से केस का फैसला उनके पक्ष में आया. इस केस में मासिक वेतन में 21 हजार रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई.

देश में पहली सरकार देखी, जिसने कम किया वेतन

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और एमएलए सतपाल सिंह सत्ती ने अपने बयान में कहा, "देश के लोकतंत्र में ये पहली सरकार है, जो कर्मचारियों का वेतन कम कर रही है. भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे कम करने वाली अधिसूचना जारी कर दी. इस अधिसूचना से 89 श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 20 हजार रुपए की कटौती होगी." उन्होंने कांग्रेस सरकार से इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग भी की. अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार देर रात ये संकेत दिए हैं कि अधिसूचना को वापस लेने पर विचार किया जाएगा.

