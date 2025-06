ETV Bharat / state

हिमाचल में यहां लोगों को वन भूमि पर मिला मालिकाना हक, सीएम सुक्खू ने दिए प्रमाण पत्र - HIMACHAL FOREST LAND OWNERSHIP

किन्नौर में सीएम ने किए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्धाटन एवं शिलान्यास ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 10, 2025 at 8:00 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 8:41 AM IST 5 Min Read

शिमला: हिमाचल में वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है. प्रदेश सरकार वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले तीन पुश्तों तक के कब्जे को नियमित करने जा रही है. इसके तहत दावेदारों के वन भूमि पर 50 बीघा तक कब्जे को नियमित किए जाएगा. इसके तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के कल्पा में आईस स्केटिंग रिंक आयोजित कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र वितरित किए. 460 लोगों को घर बनाने के लिए दिए पट्टे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रदेश में 460 लोगों को घर बनाने के लिए पट्टे दिए गए हैं. किन्नौर जिले के कल्पा ब्लॉक के 25 लोगों को भूमि पट्टे वितरित की गई है. वहीं, मुख्यमंत्री ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में 48.48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्धाटन एवं शिलान्यास किए. इनमें 8 करोड़ रुपये की लागत से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) रिकांगपिओ में ऑडिटोरियम का शिलान्यास, कल्पा में 29.88 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजीव गांधी खेल परिसर का शिलान्यास और 10.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यूथ हॉस्टल, कल्पा का उद्घाटन शामिल हैं. पर्यटकों के लिए खुलेगा शिपकी-ला सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई साल के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार शिपकी-ला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है. अब पर्यटक केवल आधार कार्ड व टोकन लेकर शिपकी-ला जा सकते हैं. इससे जहां किन्नौर की आर्थिकी को बल मिलेगा तो वहीं पर्यटक भी यहां पहुंच सकेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को ओपीएस बहाल की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली 1600 करोड़ रुपये की ग्रांट को बंद कर दिया. सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के लोगों का धन लुटाया, जिसे किसानों, बागवानों और आम लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए था. उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव आवंटित की गई भूमि

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किन्नौर में भूमि को बडे़ उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव आवंटित किया गया और बिजली में उपदान प्रदान किया गया. उन्होंने कहा कि ऊना बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवा रहा था, लेकिन प्रदेश हितों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे वापिस करने का फैसला लिया है. जिसके बाद अब राज्य सरकार अपने स्तर पर इस कार्य को करेगी. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार राज्य पर कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी छोड़कर गई, लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्ट व्यवस्था के दरवाजों को बंद कर तीन हजार करोड़ रुपये बचाए हैं. प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक एक भी पैसा प्रदेश को जारी नहीं किया है. प्रदेश सरकार ने अपने आर्थिक संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक राहत पैकेज जारी कर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है. विमल नेगी मौत मामले में भाजपा कर रही राजनीति मुख्यमंत्री ने कहा कि विमल नेगी मामले को लेकर विपक्ष राजनीति करने का प्रयास कर रहा है. प्रदेश सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष 25 हजार भर्तियां करने जा रही है. सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है. प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च भी वहन कर रही है. इसके साथ ही विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत सरकार वहन कर रही है. 70 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को घर-द्वार चिकित्सा जांच सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लेकर आ रही है. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में बेहतर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये व्यय कर रही है. करोड़ों की सौगात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर के चार खंडों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूल खोलने की भी घोषणा की. उन्होंने खेल परिसर और इंडोर स्टेडियम के लिए 10-10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. सीएम ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने को खेलो क्रिकेट टुक्पा क्वीन टीम के 11 सदस्यों को 10-10 हजार देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल परिसर की आधारशिला रखने के बाद युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला. इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिला प्रशिक्षण संस्थान में पांच महिला मंडलों को सामान खरीदने के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने डाइट की वार्षिक पत्रिका नारकासंग का विमोचन भी किया. राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया. ये भी पढ़ें: BPL आवेदनों की गलत वेरिफिकेशन नौकरी पर पड़ेगी भारी, पंचायत सचिव और पटवारियों के खिलाफ होगी ये कार्रवाई

Last Updated : June 10, 2025 at 8:41 AM IST