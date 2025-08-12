मंडी: 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर इस बार मंडी जिला के सरकाघाट में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा. समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे और ध्वजारोहण करेंगे. यह सारा समारोह सरकाघाट स्कूल के प्रांगण में होगा, जहां इन दिनों मंडी जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है. समारोह को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.

15 अगस्त को परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियां सरकाघाट में पहुंच चुकी हैं और परेड को लेकर रोजाना रिहर्सल की जा रही है. वहीं, समारोह स्थल पर लोगों की सुविधाओं के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. हालांकि, इन दिनों लगातार बारिश होने के कारण तैयारियों में थोड़ा खलल पड़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात इन कार्यों को मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं.

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कहा, "यह जिला और खासकर सरकाघाट क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि राज्य हमें राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी करने का मौका मिला है. यह आजादी का वो पर्व है. जब हम उन स्वतंत्रता सेनानियों और रणबांकुरों के बलिदान और योगदान को याद करते हैं, जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली है".

उन्होंने सरकाघाट क्षेत्र के आस पास के सभी लोगों से अपील की है कि वे इस भव्य समारोह में शामिल होकर इसकी गरिमा बढ़ाएं. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि उनके क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो भी समारोह आयोजित किए जा रहे हों, उनमें अपनी भागीदारी जरूरत सुनिश्चित करके स्वतंत्रता सेनानियों के के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करें.

