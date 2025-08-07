Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र, पीटरहॉफ में होगा कार्यक्रम - CM SUKHVINDER SINGH SUKHU

शुक्रवार को शिमला के पीटरहाफ में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे.

सीएम सुक्खू नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र
सीएम सुक्खू नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू शुक्रवार को शिमला के पीटरहॉफ में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. इस दौरान सीएम सुक्खू शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और इसके साथ ही शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों का भी शुभारंभ करेंगे. साथ ही सीएम शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा के तहत कई नई पहलों का शुभारंभ करेंगे.

शिमला के पीटरहॉफ में 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा. मुख्यमंत्री सुक्खू मुख्य अतिथि और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लेंगे. वहीं, कार्यक्रम में शिक्षा सचिव राकेश कवंर और समग्र शिक्षा राज्य निदेशक राजेश शर्मा (आईएफएस) सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद सीएम विभिन्न नई पहलों को हड़ी झंडी दिखाएंगे.

कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू शिक्षा विभाग में कई नई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे. सीएम सबसे पहले शिक्षा विभाग में नवनियुक्त ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे. इसके बाद पांच सरकारी स्कूलों के छात्रों को जापान शैक्षिक यात्रा के लिए विदाई देंगे. इसके बाद सीएम शिक्षा विभाग में जियो-टैग्ड और जियो-फेंस्ड-स्मार्ट उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ करेंगे.

इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और "विद्या समीक्षा केंद्र" के अंतर्गत जिला लोगों को अवगत करवाएंगे. डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया जाएगा. स्कूल मान्यता बेसलाइन रिपोर्ट और एडएसके एक्सप्रेस -एक छात्र-केंद्रित समाचार मंच का भी उद्घाटन सीएम करेंगे. विभिन्न पहलों को शुरू करने के बाद कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करेंगे.

ये भी पढ़ें: नये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर रोहित ठाकुर का बयान, अगर मिली नई जिम्मेदारी तो नहीं हटेंगे पीछे

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू शुक्रवार को शिमला के पीटरहॉफ में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. इस दौरान सीएम सुक्खू शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और इसके साथ ही शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों का भी शुभारंभ करेंगे. साथ ही सीएम शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा के तहत कई नई पहलों का शुभारंभ करेंगे.

शिमला के पीटरहॉफ में 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा. मुख्यमंत्री सुक्खू मुख्य अतिथि और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लेंगे. वहीं, कार्यक्रम में शिक्षा सचिव राकेश कवंर और समग्र शिक्षा राज्य निदेशक राजेश शर्मा (आईएफएस) सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद सीएम विभिन्न नई पहलों को हड़ी झंडी दिखाएंगे.

कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू शिक्षा विभाग में कई नई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे. सीएम सबसे पहले शिक्षा विभाग में नवनियुक्त ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे. इसके बाद पांच सरकारी स्कूलों के छात्रों को जापान शैक्षिक यात्रा के लिए विदाई देंगे. इसके बाद सीएम शिक्षा विभाग में जियो-टैग्ड और जियो-फेंस्ड-स्मार्ट उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ करेंगे.

इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और "विद्या समीक्षा केंद्र" के अंतर्गत जिला लोगों को अवगत करवाएंगे. डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया जाएगा. स्कूल मान्यता बेसलाइन रिपोर्ट और एडएसके एक्सप्रेस -एक छात्र-केंद्रित समाचार मंच का भी उद्घाटन सीएम करेंगे. विभिन्न पहलों को शुरू करने के बाद कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करेंगे.

ये भी पढ़ें: नये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर रोहित ठाकुर का बयान, अगर मिली नई जिम्मेदारी तो नहीं हटेंगे पीछे

For All Latest Updates

TAGGED:

हिमाचल शिक्षकों को नियुक्ति पत्रHP TEACHERS APPOINTMENT LETTERCM GIVES TEACHER APPOINTMENT LETTERCM SUKHVINDER SINGH SUKHU

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.