इस दिन पीएम मोदी का हिमाचल दौरा प्रस्तावित, हिमाचल सरकार सौंपेगी नुकसान की रिपोर्ट
सीएम सुक्खू ने आज हमीरपुर का दौरा किया. आपदा प्रभावितों से मुलाकात की. इस दौरान अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 4:50 PM IST
हमीरपुर: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने खैरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया. उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करने के अलावा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ही गांव चबूतरा पहुंचे और वहां जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों से मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की.
मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश जारी किए. मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और आवश्स्त किया कि उनके लिए बेहतर इंतजाम किया जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर, बड़सर नादौन, भोरंज में हुए नुकसान का भी पता चला है. आपदा में प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है. हम हर उजड़ा घर बसाएंगे और हर प्रभावित को राहत पहुंचाएंगे.
9 सितंबर को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम ठीक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांगड़ा का प्रस्तावित दौरा 9 सितंबर को होने की संभावना है. प्रधानमंत्री को हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी. उनसे रिलीफ फंड को समय के भीतर भेजने की भी मांग की जाएगी. जीएसटी संशोधन के चलते हिमाचल प्रदेश को होने वाले नुकसान की भरपाई पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसको लेकर नई नीति तैयार कर रही है, जिससे आम जनता को इसका फर्क नहीं पड़ेगा.
अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अनुराग ठाकुर को अपने आपदा रिलीफ फंड के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. अनुराग ठाकुर और भाजपा को धरातल पर काम करना चाहिए तब जाकर पता चलेगा कि सरकार कितना काम कर रही. क्या उन्होंने कहा कि रिलीफ फंड में 25% की हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की होती है और वो उससे कहीं अधिक खर्च कर रही है.'
बादल फटने की 50 से अधिक घटनाएं
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 'मानसून सीजन में हिमाचल में बादल फटने की 50 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं. बादल फटने की घटनाओं का कारण पता लगाना भी जरूरी है. इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम ने निरीक्षण किया है. बादल फटने की घटनाएं नदी नालों में नहींं पहाड़ी जंगलों में हुई हैं. ऐसे में बादल फटने के अधिक घटनाओं का कारण पता लगाना जरूरी है. क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले समय में और नुकसान हो सकता है. वहीं, मणिमहेश में फंसे हुए 16 हजार श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर की मदद ली. बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है.मौसम साफ होते ही सड़क मार्ग की बाधाओं को दूर कर बागवानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. किन्नौर, शिमला व अन्य जगहों पर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे स्थिति का जायजा ले रहे हैं.'
ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार ने वापस ली हायर ग्रेड-पे की अधिसूचना, विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन