ETV Bharat / state

इस दिन पीएम मोदी का हिमाचल दौरा प्रस्तावित, हिमाचल सरकार सौंपेगी नुकसान की रिपोर्ट

सीएम सुक्खू ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 7, 2025 at 4:50 PM IST 3 Min Read

हमीरपुर: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने खैरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया. उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करने के अलावा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ही गांव चबूतरा पहुंचे और वहां जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों से मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश जारी किए. मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और आवश्स्त किया कि उनके लिए बेहतर इंतजाम किया जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर, बड़सर नादौन, भोरंज में हुए नुकसान का भी पता चला है. आपदा में प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है. हम हर उजड़ा घर बसाएंगे और हर प्रभावित को राहत पहुंचाएंगे. सीएम सुक्खू ने किया हमीरपुर का दौरा (ETV Bharat) 9 सितंबर को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम ठीक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांगड़ा का प्रस्तावित दौरा 9 सितंबर को होने की संभावना है. प्रधानमंत्री को हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी. उनसे रिलीफ फंड को समय के भीतर भेजने की भी मांग की जाएगी. जीएसटी संशोधन के चलते हिमाचल प्रदेश को होने वाले नुकसान की भरपाई पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसको लेकर नई नीति तैयार कर रही है, जिससे आम जनता को इसका फर्क नहीं पड़ेगा.