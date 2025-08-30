ETV Bharat / state

चंबा का दौरा करने के बाद बोले सीएम, 2023 से ज्यादा हुई तबाही, बीजेपी पर लगाया ये आरोप

सीएम सुक्खू ने चंबा-कांगड़ा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रशासन को उचित कार्रवाई के निर्देश दि.

सीएम सुक्खू ने किया चंबा का दौरा
सीएम सुक्खू ने किया चंबा का दौरा (PIC CREDIT: @CM SUKU FACEBOOK)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

August 30, 2025

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जिला चम्बा के भरमौर, मणिमहेश और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया. मुख्यमंत्री पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से भरमौर के लिए रवाना हुए, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सका.

चम्बा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जन जीवन की हानि वर्ष 2023 की तुलना में कम हुई है, लेकिन इस बार विनाश का पैमाना कहीं अधिक है. सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और संचार सेवाएं 2023 की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं. राज्य सरकार के समक्ष लोगों के पुनर्वास की एक बड़ी चुनौती है, जिसे हम प्रदेशवासियों के सहयोग से पार करेंगे. आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार विशेष राहत पैकेज प्रदान करेगी. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी चम्बा से पैदल ही भरमौर के लिए रवाना हुए हैं.

भरमौर में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलिकॉप्टर तैनात

सीएम सुक्खू ने कहा कि 'राज्य सरकार सड़क संपर्क बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रही है. इसके लिए पोकलेन, जेसीबी और अन्य भारी मशीनरी तैनात की गई है. जिला प्रशासन को यथाशीघ्र सड़क संपर्क बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं, हालांकि खराब मौसम राहत और पुनर्स्थापन कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है. भरमौर क्षेत्र में फंसे लोगों की सकुशल वापसी के लिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं जो मौसम की अनुकूल परिस्थिति होने पर लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे.'

'बीजेपी फैला रही अफवाहें'

भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'बीजेपी प्रभावित लोगों की मदद करने के बजाय अफवाहें फैला रहे हैं. भाजपा विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित करने की मांग कर रही है, जबकि 2023 में यही पार्टी विधानसभा सत्र बढ़ाने की मांग कर रही थी. मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय मौजूदा मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं. हमें अपनी देव यात्राओं और मणिमहेश यात्रा पर पूर्ण आस्था है, लेकिन भाजपा नेताओं का इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है.'

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और राहत एवं बचाव कार्यों को गति दे रही है. बार बार आ रही आपदा को लेकर हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री के साथ हुई बैठक में केंद्र सरकार से इस विषय पर अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया है. ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती बन रहे हैं और व्यापक तबाही मचा रहे हैं, इसलिए इस समस्या का गहन समाधान तलाशना जरूरी है, ताकि अनमोल जीवन को बचाया जा सके.'

कलसुई क्षेत्र का किया दौरा

सीएम ने चंबा के कलसुई क्षेत्र का दौरा भी किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की. कलसुंई से श्रद्धालुओं को नूरपुर और पठानकोट भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई हैं. शुक्रवार को लगभग 5000 श्रद्धालुओं को कलसुई से नूरपुर और पठानकोट पहुंचाया गया. जम्मू-कश्मीर की ओर से आए श्रद्धालुओं को सलूणी से आगे छोड़ने के लिए छोटे वाहनों की भी व्यवस्था की गई है. सीएम ने सलूणी-खुंडिमरल सड़क को शीघ्र बहाल करने के भी निर्देश दिए ताकि किश्तवाड़ और डोडा जिलों से आए श्रद्धालु अपने घर सुरक्षित लौट सकें. लोगों की सुविधा के लिए एचआरटीसी और निजी संचालकों की अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है. इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा से ली.

HIMACHAL DISASTER HIMACHAL FLOOD CM SUKHU KANGRA CHAMBA VISIT सीएम सुक्खू का चंबा दौरा

