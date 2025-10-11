ETV Bharat / state

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से पहले सीएम सुक्खू पहुंचे रिज, तैयारियों का लिया जायजा

शिमला: 13 अक्टूबर का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला है. हिमाचल प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का शिमला के रिज पर अनावरण होगा. इस मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से राज्यस्तरीय समारोह आयोजित की जाएगी, जिसमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला शामिल होंगे.

13 अक्टबर को शिमला के रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है. ऐसे में इस दिन होने वाले राज्यस्तरीय समारोह से पहले आज (11 अक्टूबर) सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे. जायजा लेने के दौरान सीएम ने जिला प्रशासन के साथ पुलिस को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए.