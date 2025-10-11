ETV Bharat / state

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से पहले सीएम सुक्खू पहुंचे रिज, तैयारियों का लिया जायजा

शिमला के रिज पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से पहले सीएम सुक्खू ने लिया तैयारियों का जायजा.

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से पहले सीएम सुक्खू पहुंचे रिज
वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से पहले सीएम सुक्खू पहुंचे रिज (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

October 11, 2025

शिमला: 13 अक्टूबर का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला है. हिमाचल प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का शिमला के रिज पर अनावरण होगा. इस मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से राज्यस्तरीय समारोह आयोजित की जाएगी, जिसमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला शामिल होंगे.

13 अक्टबर को शिमला के रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है. ऐसे में इस दिन होने वाले राज्यस्तरीय समारोह से पहले आज (11 अक्टूबर) सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे. जायजा लेने के दौरान सीएम ने जिला प्रशासन के साथ पुलिस को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "वीरभद्र सिंह प्रदेश और पार्टी के सम्मानित नेता थे. उनकी प्रतिमा के अनावरण के लिए सरकार राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे".

इस राज्यस्तरीय समारोह में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को भी न्यौता दिया गया है. अगर उनका स्वास्थय ठीक रहा, तो वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी. इस कार्यक्रम में लाखों की भीड़ जुटने का अनुमान है. प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जनता को इस कार्यक्रम में आने का न्यौता दिया है.

बता दें कि शिमला के रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क है, जहां पर सजावटी और चिनार के पेड़ लगाए गए हैं. इसी पार्क में स्व वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका 13 अक्टूबर को अनावरण किया जाना है, जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा सभी बड़े नेता शामिल होंगे.

