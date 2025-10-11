ETV Bharat / state

रेप केस में गिरफ्तार राजीव बिंदल के भाई पर CM सुक्खू ने क्या कहा?

शिमला: हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल पर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है. इसे लेकर राज्य में सियासी हलचल मची हुई है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीएम ने कहा कि इस मामले में सरकार ने कानून के अनुसार कार्रवाई की है. सोलन में महिला कांग्रेस ने मीडिया से बातचीत में राजीव बिंदल के इस्तीफे की मांग की है. साथ ही कहा है कि महिला कांग्रेस इस मामले में पीड़ित युवती के साथ है.

वहीं, आरोपी राम कुमार बिंदल को गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल लाया गया तो वहां सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें डॉक्टर्स की विशेष देखरेख में भर्ती किया गया है. वहीं, सोलन से भाजपा की नेता रश्मि सूद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे साजिश बताया है. रश्मि सूद का कहना है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते. उन्होंने लिखा है कि राम कुमार बिंदल ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया है. भाजपा नेता गणेश दत्त ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि इस घटना पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा है.

उल्लेखनीय है कि भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल पर सोलन की एक युवती ने इलाज के बहाने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. युवती की शिकायत पर सोलन महिला पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है. राम कुमार बिंदल सोलन के प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं. उनके पिता इलाके के मशहूर वैद्य थे. राम कुमार बिंदल भी आयुर्वेद चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है. उनके ऊपर इलाज के बहाने युवती से छेड़छाड़ और प्राइवेट पार्ट्स को छूने के साथ ही रेप का आरोप लगा है. युवती 7 तारीख को इलाज के लिए आई थी. पिछले कल यानी 10 तारीख को राम कुमार बिंदल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए सोलन अस्पताल लाया गया. वहां सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें सघन चिकित्सा दी जा रही है. राम कुमार बिंदल के मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं. डॉक्टर की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही राम कुमार बिंदल को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा.