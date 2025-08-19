ETV Bharat / state

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम - CM SUKHU ON BPL LIST

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बीपीएल का दायरा बढ़ेगा.

सीएम सुखविंदर ने कहा हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा
सीएम सुखविंदर ने कहा हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा (Himachal Assembly)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल में BPL का दायरा बढ़ेगा. प्रदेश में अब ऐसे परिवारों को भी BPL सूची में शामिल किया जाएगा, जिनको केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाने को पैसा मिला हो. बशर्ते है कि ऐसे परिवारों की आय 50 हजार सालाना से कम हो. ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसूत्र सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में BPL परिवारों के चयन के लिए सर्वे चल रहा है, उसमें हमने कैंसर के मरीजों, दिव्यांगों और अनाथों को लेने की बात की है.

BPL सूची को लेकर दो दिनों में मांगे सुझाव

वहीं, केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में BPL सूची में कई श्रेणियों को शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में जिन लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने को राशि दी गई है. ऐसे परिवारों को भी अब BPL सूची में शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इसी तरह से 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो, लेकिन 25 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य न हो, इन्हें भी बीपीएल परिवार की श्रेणी में लाया जाए. इसके अतिरिक्त 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग, कैंसर रोगियों, डायलिसिस करवाने वाले या अन्य लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त ग्रस्त लोगों को भी BPL सूची में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा है कि अगर BPL सूची को लेकर किसी भी विधायक का कोई सुझाव हो तो वे इसे दो दिनों में भेज सकते हैं.

हिमाचल के लिए इतने लाख का टारगेट

उल्लेखनीय है कि केंद्र ने हिमाचल के लिए वर्ष 2007 में BPL परिवारों के लिए टारगेट फिक्स किया है. जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2002-03 में परिवारों का सर्वे किया था. उस दौरान प्रदेश में कुल 11,82,926 परिवार थे, जिसमें से 2,82,370 परिवारों को BPL सूची में शामिल किया गया था. इसमें जिले के हिसाब से आंकड़ा देखें तो बिलासपुर के लिए 17,337 का टारगेट फिक्स किया गया था.

इसी तरह से चंबा जिले के लिए 46,393, हमीरपुर के लिए 19,514, कांगड़ा के लिए 63,250, कुल्लू के लिए 2,824, किन्नौर के लिए 11,267, लाहौल स्पीति के लिए 2,400, मंडी के लिए 41,339, शिमला के लिए 31,682, सिरमौर के लिए 13,695, सोलन के लिए 17,478 व ऊना जिले के लिए 15,191 का लक्ष्य तय किया गया था.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला: हिमाचल में BPL का दायरा बढ़ेगा. प्रदेश में अब ऐसे परिवारों को भी BPL सूची में शामिल किया जाएगा, जिनको केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाने को पैसा मिला हो. बशर्ते है कि ऐसे परिवारों की आय 50 हजार सालाना से कम हो. ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसूत्र सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में BPL परिवारों के चयन के लिए सर्वे चल रहा है, उसमें हमने कैंसर के मरीजों, दिव्यांगों और अनाथों को लेने की बात की है.

BPL सूची को लेकर दो दिनों में मांगे सुझाव

वहीं, केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में BPL सूची में कई श्रेणियों को शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में जिन लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने को राशि दी गई है. ऐसे परिवारों को भी अब BPL सूची में शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इसी तरह से 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो, लेकिन 25 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य न हो, इन्हें भी बीपीएल परिवार की श्रेणी में लाया जाए. इसके अतिरिक्त 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग, कैंसर रोगियों, डायलिसिस करवाने वाले या अन्य लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त ग्रस्त लोगों को भी BPL सूची में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा है कि अगर BPL सूची को लेकर किसी भी विधायक का कोई सुझाव हो तो वे इसे दो दिनों में भेज सकते हैं.

हिमाचल के लिए इतने लाख का टारगेट

उल्लेखनीय है कि केंद्र ने हिमाचल के लिए वर्ष 2007 में BPL परिवारों के लिए टारगेट फिक्स किया है. जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2002-03 में परिवारों का सर्वे किया था. उस दौरान प्रदेश में कुल 11,82,926 परिवार थे, जिसमें से 2,82,370 परिवारों को BPL सूची में शामिल किया गया था. इसमें जिले के हिसाब से आंकड़ा देखें तो बिलासपुर के लिए 17,337 का टारगेट फिक्स किया गया था.

इसी तरह से चंबा जिले के लिए 46,393, हमीरपुर के लिए 19,514, कांगड़ा के लिए 63,250, कुल्लू के लिए 2,824, किन्नौर के लिए 11,267, लाहौल स्पीति के लिए 2,400, मंडी के लिए 41,339, शिमला के लिए 31,682, सिरमौर के लिए 13,695, सोलन के लिए 17,478 व ऊना जिले के लिए 15,191 का लक्ष्य तय किया गया था.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL BPL RULES CHANGEDHIMACHAL MONSOON SESSION 2025RULES CHANGED FOR BPL CANDIDATESहिमाचल बीपीएल नियम बदलाCM SUKHU ON BPL LIST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

पेड़ पर लग रहे दिल के आकार के सेब, छिलके के अंदर से लिखा है LOVE, प्रेमी जोड़ों में भारी डिमांड

"हिमाचल में जलवायु परिवर्तन का असर, बादल फटने से मच रही तबाही, सरकार करेगी अध्ययन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.