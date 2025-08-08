Essay Contest 2025

हिमाचल में नई नियुक्ति पर भी कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ, जॉब ट्रेनी 2 साल बाद होंगे नियमित - CM SUKHU ON OPS

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अब नई नियुक्ति पर भी कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलेगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 8:46 PM IST

शिमला: हिमाचल में सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहे युवाओं को लिए सुख की खबर है. प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों में होने वाली नई नियुक्तियों पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल राज्य के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति भरोसा और आकर्षण भी बढ़ाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में होने वाली हर नई नियुक्ति OPS के दायरे में होगी. भाजपा ने अपनी सरकार में न तो युवाओं को नौकरियों दीं और न ही OPS लागू किया. हम जो कहते हैं, वह करते हैं".

गौरतलब है कि प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे थे. इस मांग को सुक्खू सरकार ने नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है. मंत्रिमंडल की पहली बैठक में NPS कर्मचारियों की OPS को बहाल किया गया, जिसका लाभ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे 1.36 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिला है.

वहीं, अब प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. अब ऐसे कर्मचारियों को भी सरकार OPS का लाभ देगी, जिससे प्रदेश में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

जॉब ट्रेनी 2 साल बाद होंगे नियमित

प्रदेश में जॉब ट्रेनी को लेकर सुक्खू सरकार भाजपा के निशाने पर है. भाजपा विभिन्न मंचों के माध्यम से जॉब ट्रेनी को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है. ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी को लेकर स्थिति स्पष्ट की हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा जॉब ट्रेनी को लेकर अनावश्यक शोर मचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जॉब ट्रेनी कांट्रेक्ट का ही मूल स्वरूप है. इस नई नीति में युवाओं को दो साल बाद नियमित कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, प्रदेश कांग्रेस की नियुक्ति के बाद कैबिनेट का खाली पद भी भरा जाएगा

