हिमाचल मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, प्रदेश कांग्रेस की नियुक्ति के बाद कैबिनेट का खाली पद भी भरा जाएगा - CM SUKHVINDER SINGH SUKHU

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल्द ही हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत दिए हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 4:45 PM IST

शिमला: हिमाचल में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है. प्रदेश में लंबे समय मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें चल रही थी, जिस पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा.

गौरतलब है कि कैबिनेट में अभी मंत्री के एक पद खाली चल रहा है. इस पर भी जल्द ही नई नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को दो से तीन महीने चर्चा में लग जाते हैं, उसके बाद जल्द ही कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष सबके सामने होगा.

अनुसूचित जाति और मंत्रिमंडल से बनेगा अध्यक्ष

हिमाचल में ये साफ हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा बदलने वाला है. सीएम सुक्खू ने कहा, "मैंने अध्यक्ष पद के लिए हाईकमान को कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन मैंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य में से लिया जाए. अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसकी राय ली जाए. मेरे लिए सभी बराबर हैं. ऐसे में सीएम सुक्खू ने इशारों-इशारों में प्रदेश में वर्तमान अध्यक्ष के बदले जाने के संकेत दे दिए हैं".

सीएम ने केंद्र से मांगा विशेष पैकेज

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मानसून सीजन में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है. प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है. प्रदेश सरकार नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से स्पेशल राहत पैकेज की मांग कर रही है. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य खुद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुई FIR के सवाल के जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने तिरंगे का अपमान किया है. जिस गाड़ी में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बैठे थे, उसमें तिरंगा लगा था. ऐसे में तिरंगे पर जूते फेंकना भाजपा कार्यकर्ताओं को शोभा नहीं देता है. कांग्रेस ने तिरंगे के सम्मान के लिए बलिदान दिए हैं. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देश की अखंडता के लिए बलिदान दे दिया है.

