हिमाचल में उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी 125 यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री देने पर सरकार करेगी विचार - CM SUKHU ON FREE ELECTRICITY

हिमाचल मानसून सत्र के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त में बिजली मिलती रहेगी.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 8:31 PM IST

शिमला: हिमाचल में लाखों उपभोक्ताओं को सभी मीटरों पर 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा मिलती रहेगी. ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिसके भी 50 या 100 मीटर लगे हैं, हमारी सरकार ने किसी की भी सब्सिडी बंद नहीं की है. हमने अभी किसी भी परिवार के चाहे उसके कितने भी मीटर लगे हो, उन्हें 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है. सीएम मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त सवाल का जवाब दे रहे थे.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सरकार बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है. राज्य सरकार ने लोगों से आग्रह किया था कि वे स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी को छोड़ें. प्रदेश में 12 से 15 हजार लोगों ने यह सब्सिडी छोड़ी है, जिससे बिजली बोर्ड को 59 लाख रुपए का लाभ हुआ है. भविष्य में आर्थिक समर्थता पर 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने पर भी विचार किया जाएगा".

विपक्ष भी सब्सिडी छोड़े तो जाएगा अच्छा संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने भी यह सब्सिडी छोड़ दी है. विपक्ष भी इसमें अपना योगदान करें तो अच्छा संदेश जाएगा. इससे पहले, मूल सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के बिजली बिलों पर सरकार ने 17,95,879 रुपये का व्यय किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक आईपीडीएस तथा आरडीएसएस योजनाओं के तहत कुल 6,52,955 स्मार्ट मीटर शिमला शहर, धर्मशाला शहर और शिमला जोन के तहत आने वाले कुछ क्षेत्रों में लगाए जा चुके हैं. शिमला जोन के अंतर्गत बाकी बचे क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य फरवरी, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. वहीं, मंडी, हमीरपुर और धर्मशाला जोन के तहत सिस्टम मीटर और प्रायोरिटी कंज्यूमर के लिए 5,05,078 स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एलओआई कर दिया गया है. इसके अलावा 14,78,945 स्मार्ट कंज्यूमर मीटर लगाने के कार्य को राज्य बिजली बोर्ड की बीओडी ने स्वीकृति दे दी है.

इससे पहले, विधायक सुधीर शर्मा ने कहा, "क्या सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए ऐसी कंपनी का चयन किया है, जिन्हें अन्य राज्य में ब्लैक लिस्ट किया गया है. इसके साथ ही पूछा कि सरकार अपनी 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने की गारंटी को कब पूरी करेगी". इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य जिन कंपनियों को सौंपा है, वह अन्य राज्य में ब्लैक लिस्टेड है, इसका पता लगाएंगे.

BPL परिवारों के लगे हैं कई-कई मीटर

विधायक केवल सिंह पठानिया ने पूछा कि कई बीपीएल परिवार ऐसे हैं, जिनके नाम पर 59 मीटर लगे हैं और वह सब्सिडी ले रहे हैं. कई उद्योग भी ऐसे हैं, जिन्होंने कई मीटर लगाए हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ने सही कहा है. बीपीएल के एक व्यक्ति के नाम 79 मीटर हैं. एक के 75 और एक के नाम पर 70 मीटर लगे हैं. वहीं, विधायक डॉ. हंसराज ने जानना चाहा कि जब सरकार स्मार्ट बिजली मीटर लगाएगी तो क्या तब बिजली बिल काटने वाले युवाओं की नौकरी चली जाएगी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी का रोजगार वापस नहीं लेती. इन्हें युक्तिकरण के तहत दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा.

