ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू ने बाढ़ के हालातों को लेकर की समीक्षा, प्रभावित जिलों के डीसी से मांगी नुकसान की रिपोर्ट - CM SUKHU ON HIMACHAL FLOOD

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा की.

सीएम सुक्खू ने बाढ़ की हालतों को लेकर की समीक्षा
सीएम सुक्खू ने बाढ़ की हालतों को लेकर की समीक्षा (FILE)
author img

By ANI

Published : August 17, 2025 at 6:07 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 9:47 PM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिलों में लगातार बारिश से उत्पन्न बाढ़ और भारी लैंडस्लाइड की स्थिति को लेकर समीक्षा की. सीएम ने प्रभावित जिलों के उपायुक्तों से बात की और नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी. साथ ही उन्हें राज्य सरकार को व्यापक रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इस कठिन समय में लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है".

इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और त्वरित एवं प्रभावी राहत उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा उन्होंने अवरुद्ध सड़कों की बहाली में तेजी लाने और राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने जनता से नदियों और नालों से दूर रहने की भी अपील की. वहीं, मुख्यमंत्री ने लोगों से समय-समय पर जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सलाह का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया.

मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा, "भारी बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए हैं. सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है. हम परिवहन की आवाजाही की योजना बना रहे हैं, आज यही हमारा लक्ष्य होगा".

चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के मंडी-कुल्लू खंड पर पनारसा, टकोली और नागवैन में अचानक बाढ़ आने से कई स्थानों पर संपर्क बाधित हो गया है और वाहनों की आवाजाही में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है.

मंडी के सहायक पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ के अनुसार, "अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिसकर्मी प्रभावित स्थलों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जबकि मार्ग को फिर से खोलने के लिए मरम्मत कार्य चल रहा है".

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भारी मानसूनी बारिश जारी है. हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) के अनुसार, राज्य में 20 जून से 16 अगस्त, 2025 के बीच 261 मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें से 136 मौतें भूस्खलन, बाढ़, अचानक बाढ़, डूबने, बिजली का झटका लगने और घर ढहने जैसी वर्षाजनित घटनाओं के कारण हुईं. जबकि 125 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई.

मंडी जिला विशेष रूप से प्रभावित हुआ है. जहां वर्षाजनित 26 मौतें हुईं और बुनियादी ढाचे को व्यापक नुकसान हुआ. अन्य गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में कांगड़ा (28 मौतें), चंबा (10) और कुल्लू (11) शामिल हैं.

एचपीएसडीएमए के अनुसार सड़क संपर्क सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, एनएच-05 (किन्नौर) और एनएच-305 (कुल्लू) पर लगातार रुकावटें आ रही हैं, जिससे कई आंतरिक गांव कट गए हैं और बचाव एवं राहत कार्यों में देरी हो रही है.

ये भी पढ़ें: मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, गाड़ियां-मकान और मवेशी बहे, लोगों ने भाग कर बचाई जान

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिलों में लगातार बारिश से उत्पन्न बाढ़ और भारी लैंडस्लाइड की स्थिति को लेकर समीक्षा की. सीएम ने प्रभावित जिलों के उपायुक्तों से बात की और नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी. साथ ही उन्हें राज्य सरकार को व्यापक रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इस कठिन समय में लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है".

इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और त्वरित एवं प्रभावी राहत उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा उन्होंने अवरुद्ध सड़कों की बहाली में तेजी लाने और राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने जनता से नदियों और नालों से दूर रहने की भी अपील की. वहीं, मुख्यमंत्री ने लोगों से समय-समय पर जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सलाह का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया.

मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा, "भारी बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए हैं. सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है. हम परिवहन की आवाजाही की योजना बना रहे हैं, आज यही हमारा लक्ष्य होगा".

चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के मंडी-कुल्लू खंड पर पनारसा, टकोली और नागवैन में अचानक बाढ़ आने से कई स्थानों पर संपर्क बाधित हो गया है और वाहनों की आवाजाही में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है.

मंडी के सहायक पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ के अनुसार, "अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिसकर्मी प्रभावित स्थलों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जबकि मार्ग को फिर से खोलने के लिए मरम्मत कार्य चल रहा है".

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भारी मानसूनी बारिश जारी है. हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) के अनुसार, राज्य में 20 जून से 16 अगस्त, 2025 के बीच 261 मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें से 136 मौतें भूस्खलन, बाढ़, अचानक बाढ़, डूबने, बिजली का झटका लगने और घर ढहने जैसी वर्षाजनित घटनाओं के कारण हुईं. जबकि 125 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई.

मंडी जिला विशेष रूप से प्रभावित हुआ है. जहां वर्षाजनित 26 मौतें हुईं और बुनियादी ढाचे को व्यापक नुकसान हुआ. अन्य गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में कांगड़ा (28 मौतें), चंबा (10) और कुल्लू (11) शामिल हैं.

एचपीएसडीएमए के अनुसार सड़क संपर्क सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, एनएच-05 (किन्नौर) और एनएच-305 (कुल्लू) पर लगातार रुकावटें आ रही हैं, जिससे कई आंतरिक गांव कट गए हैं और बचाव एवं राहत कार्यों में देरी हो रही है.

ये भी पढ़ें: मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, गाड़ियां-मकान और मवेशी बहे, लोगों ने भाग कर बचाई जान

Last Updated : August 17, 2025 at 9:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM SUKHU REVIEWS FLOOD SITUATIONSहिमाचल प्रदेश में बाढ़HIMACHAL FLOOD SITUATIONSHIMACHAL WEATHER UPDATECM SUKHU ON HIMACHAL FLOOD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.