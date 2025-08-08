Essay Contest 2025

कौन होगा हिमाचल का नया कांग्रेस अध्यक्ष, इस सवाल पर सीएम सुखविंदर ने जानें क्या कहा? - CM SUKHVINDER SINGH SUKHU

नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 3:42 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 3:54 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नये प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पिछले कई महीनों से पार्टी के अंदर मंथन का दौर चल रहा है. प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्तमान पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई कैबिनेट मंत्री तक दिल्ली जाकर आलाकमान के सामने अपनी बात रख चुके हैं. लेकिन अभी तक किसी का नाम तय नहीं हो पाया है. वहीं, जब मीडिया ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल किया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है. जहां एक तरफ हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पद छोड़ने की स्वीकृति का संकेत दे चुकी हैं. वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी नया अध्यक्ष मिलने की बात कही है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सभी नेताओं ने अपनी बात आलाकमान के सामने रखी है. उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आलाकमान से कहा है कि या तो अनुसूचित जाति के नेता या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाए. जो भी अध्यक्ष बनेगा, वह संगठन को मजबूती देने का काम करेगा".

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आलाकमान के साथ नए अध्यक्ष पद को लेकर सार्थक चर्चा हुई है. इस प्रक्रिया में लगभग दो महीने का वक्त लग सकता है. साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की भी संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे.

वहीं, विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकों को वेतन मिलने के सवाल पर सीएम सुखविंदर ने कहा कि 2 दिन पहले ही वेतन रिलीज कर दिया है. कुछ कमियां थी, जिसके चलते वेतन देने में देरी हुई है और उनका वेतन मिल जाएगा.

