बाल सेविका और सहायिकाओं को ढाई साल से नहीं मिला मानदेय, जीत राम के सवाल पर CM सुक्खू ने कही ये बात - HIMACHAL MONSOON SESSION

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में बाल सेविका और सहायिकाओं को ढाई साल से मानदेय नहीं मिलने का मुद्दा उठा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly)
Published : August 26, 2025 at 12:58 PM IST

शिमला: हिमाचल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत महिला बाल कल्याण विभाग में कार्यरत बाल सेविकाओं और सहायिकाओं को ढाई माह से मानदेय न मिलने के मामले की सरकार जांच कराएगी. मुख्यमंत्री ने विधायक जीत राम कटवाल की ओर से शून्य काल के दौरान उठाए गए विषय को लेकर ये बात कही. उन्होंने कहा कि यह वास्तव में गंभीर मामला है. लेकिन यह तथ्य हमारे संज्ञान में पहले नहीं था कि की ढाई से तीन वर्षों से किसी भी वेलफेयर परिषद को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है. इस संबंध में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसकी जांच करवाएंगे. जहां तक मानदेय या वेतन का प्रश्न है, यदि इसमें भारत सरकार से कोई प्रावधान या सहायता प्राप्त होनी है, तो उस पर भी विभागीय स्तर पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

3 हजार और 1500 मिलता है मानदेय

विधायक जीत राम कटवाकर ने शून्यकाल के दौरान विषय उठाया, "सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत महिला बाल कल्याण विभाग में कार्यरत बाल सेविकाओं और सहायिकाओं को कोरोना के दौरान अप्रैल से दिसंबर 2021 तक वेतन नहीं मिला है. वहीं, वर्ष 2024 में माह जनवरी से आज दिन तक मानदेय नहीं मिला. ये बेचारे छोटे-छोटे कर्मचारी होते हैं और मानदेय पर काम करते हैं. बाल सेविकाओं को 3000 रुपये और सहायिकाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं. इनको शिशु केंद्र कहें, बालवाड़ी केंद्र या क्रैचीज कहें, लेकिन ये छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं और ये लोग बहुत ही गरीब परिवेश से आते हैं".

उन्होंने कहा कि ये लोग जिन परिस्थितियों में गुजारा करते हैं, वह बहुत ही कठिन होता है. इनको बार-बार, वर्ष या 2 वर्षों के बाद ऐसा अभास और अनुभव होता है कि उनका मानदेय नहीं मिला है. इसके पीछे भारत सरकार से ग्रांट आना कारण है. केंद्र सरकार को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट का अभी भी कोई मामला भेजा हुआ है. मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कि यह बहुत गरीब तबके के लोग हैं. बहुत छोटे-छोटे, कई तो बहुत ही गरीब महिलाएं हैं, कई विधवाएं हैं और कुछ अपंग हैं. इनकी करीब पौने तीन वर्ष की जो मानदेय है, वह नहीं मिला है. आप इसको देने की कोई व्यवस्था करें.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार से पैसा अपने हिसाब से आता रहेगा. वह पैसा रिकूप भी हो जाता है. जीत राम कटवाल ने कहा कि सरकार 4-5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सकती है और ऐसा करने से इस प्रकार के लोगों के भले की बात होगी. मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें.

ये भी पढ़ें: पंचायतीराज में नहीं होगा जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का विलय, प्रदेश में ऐसे एम्प्लॉयज की संख्या इतने हजार

ये भी पढ़ें: पंचायतीराज में नहीं होगा जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का विलय, प्रदेश में ऐसे एम्प्लॉयज की संख्या इतने हजार

