दिवाली से पहले सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, मिड डे मील वर्करों सहित इनका बढ़ाया मानदेय

हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्करों सहित इन कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 6:49 PM IST

शिमला: हिमाचल में दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी सुख देने वाली खुशखबरी है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार ने कार्यरत मिड-डे मील वर्करों सहित कई श्रेणियों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है. सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है.

₹500 बढ़ा मिड डे मील वर्करों का मानदेय

प्रदेश में 21,115 मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब इनको 5000 मासिक मानदेय मिलेगा. इसी तरह से 877 एसएमसी सीएंडवी का मानदेय 15,509 से बढ़ाकर 16,009 रुपये, 833 एसएमसी लेक्चरार एवं डीपीई के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाकर 19,378 रुपये, 491 एसएमसी टीजीटी का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 19378 रुपये, 62 एसएमसी जेबीटी का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 13762 रुपये, 31 वाटर कैरियर का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 5500 रुपये किया है.

25 रुपए बढ़ी दिहाड़ी

प्रदेश में दिहाड़ीदारों एवं पार्ट टाइम वर्कर की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाकर 425 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय में 500 से रुपये बढ़ाया, 1399 पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी कर 8500 रुपये, 970 राजस्व चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी कर 6300 रुपये, 3304 लंबरदारों के मानदेय में 300 रुपये वृद्धि कर 4500 रुपये किया गया है.

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों को मिलने वाले मानदेय में भी बढ़ोतरी की है. जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 1 हजार रुपये बढ़ाकर 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष के मानदेय एक हजार रुपये बढ़ाकर 19000 रुपये, जिला परिषद के सदस्यों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि के बाद 8300 रुपये, पंचायत समिति अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपये की वृद्धि के साथ इसे 12 हजार रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 600 रुपये बढ़ाकर 9000 रुपये, सदस्य पंचायत समिति के मानदेय में 300 रुपये वृद्धि कर 7500 रुपये, ग्राम पंचायत प्रधान के मानदेय में 300 रुपये की वृद्धि के साथ 7500 रुपये, उप प्रधान के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 5100 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य के मानदेय में 600 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 2100 रुपये किया गया है.

मेयर को मिलेगा इतना मानदेय

वहीं, नगर निगम के मेयर के मानदेय में 1 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 25 हजार रुपये, डिप्टी मेयर के मानदेय में एक हजार रुपये बढ़ाकर 19 हजार रुपये, पार्षदों के मानदेय में एक हजार रुपये बढ़ोतरी कर 9400 रुपये किया गया है. नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपये बढ़ोतरी कर 10,800 रुपये, उपाध्यक्ष के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी कर 8900 रुपये, पार्षदों के मानदेय में 300 रुपये बढ़ोतरी कर 4500 रुपये, नगर पंचायत के प्रधान के मानदेय में 600 रुपये की बढ़ोतरी कर 9000 रुपये, उप-प्रधान के मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी कर 7000 रुपये और नगर पंचायत सदस्य के मानदेय 300 रुपये बढ़ोतरी कर 4500 रुपये किया गया है. राज्य सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के मानदेय में 300 रुपये, ऑउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 12,750 रुपये तथा आईटी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की है.

