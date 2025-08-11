शिमला: हिमाचल प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने AIMSS चमियाना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए प्रदेश सरकार 3 हजार करोड़ खर्च कर रही है.

आज शिमला के अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रोबोटिक सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया. इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनी राम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में प्रोस्टेट कैंसर के मरीज की पहली सर्जरी की गई. चमियाना के बाद इसे टांडा मेडिकल कॉलेज सहित अन्य मेडिकल कॉलेज में शुरू किए जाने की सीएम सुक्खू ने बात कही.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार काम कर रही है. इसी दिशा में आज चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई है. मैक्स अस्पताल के डॉक्टर ने पहली सर्जरी की है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार 3 हजार करोड़ रुपए 2030 तक खर्च करने वाली है. हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस आधुनिक तकनीक की मदद से ऑपरेशन किया गया है".

वहीं, इसको लेकर सीएम सुखविंदर ने अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में सीएम सुक्खू ने लिखा, पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था घोटालों और कुप्रबंधन का शिकार थी. बीमार और वेंटिलेटर पर चल रही इस व्यवस्था को हमारी सरकार ने सुधारने का संकल्प लिया है. उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम उठाते हुए, आज से चमियाणा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है. अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक आज की आवश्यकता है और हमारी कोशिश है कि प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में ही उपलब्ध हों, जिससे उन्हें इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े. स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं.

ये भी पढ़ें: पशुपालकों के लिए मिल्कफैड तैयार कर रहा नई प्रणाली, दूध बिकने पर मोबाइल में आएगा मैसेज