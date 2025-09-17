ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू ने बारिश से हुए नुकसान को लेकर की समीक्षा बैठक, उसके बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना

हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर सीएम सुक्खू ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की समीक्षा बैठक
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की समीक्षा बैठक
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 4:18 PM IST

शिमला: हिमाचल में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समीक्षा बैठक की. जिसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए. वहां से उनका लंदन जाने का कार्यक्रम तय हैं. सीएम सुक्खू निजी दौरे पर लंदन जा रहे हैं. ऐसे में सीएम सुक्खू अब अगले सप्ताह तक ही वापस शिमला लौटेंगे. जिसके बाद पब्लिक की शिकायतें सुनने के लिए उपलब्ध होंगे.

बता दें दिल्ली जाने से पहले सीएम ने भारी वर्षा से प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई जानमाल की क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

48 घंटे में 5 लोगों की मौत, 2 लापता

हिमाचल प्रदेश में मानसून ने विदाई से पहले भारी तबाही मचाई है. दो दिनों में हुई भारी बारिश में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 3 लोग जिला मंडी के निहारी और 2 लोग सदर उपमंडल के पंडोह मोहाल सुमा क्षेत्र से संबंधित है. वहीं, दो लोग अभी भी लापता हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सितंबर महीने में भी राज्य में सामान्य से 136 फीसदी अधिक बारिश हुई है. वहीं, मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 45 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. इस मानसून सीजन में अब तक 417 लोगों ने जान गंवाई है. जबकि 45 लोग लापता हैं. भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण ₹4,582 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है. इस दौरान 15,022 संरचनात्मक नुकसान दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1502 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और 6467 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है. इसके अलावा 6316 गौ शालाएं और 594 दुकानें भी शामिल हैं".

सीएम सुक्खू ने सड़कों को खोलने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने PWD विभाग के अधिकारियों को विशेषकर सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए. ताकि बागवान समय पर सेब की फसल मंडियों तक पहुंचा सकें. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी की परियोजनाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के निर्देश दिए. इसके अलावा, उन्होंने एचपीएमसी को अपने संग्रहण केंद्रों से सेब ढुलाई के लिए अतिरिक्त वाहन लगाने को कहा.

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को भी सतर्क रहने की निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आपदा में बेघर हुए परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये मासिक किराया दिया जा रहा है. वहीं, उन्होंने कहा कि असुरक्षित भवनों में रह रहे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल्द ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से नहीं होगा कुछ, केवल राजनीतिक लाभ न तलाशें, पैसे देने की भी करें घोषणा: CM सुक्खू

